Suv Bmw X5, in arrivo versione rinnovata e più sportiva

ROMA - Primo modello ad aprire la 'famiglia' dei suv Bmw nell'ormai lontano 1999, l'X5 si appresta a debuttare in una versione completamente rivista, a cominciare dalla moderna piattaforma modulare CLAR (per auto a trazione posteriore) che assieme alla variante FLR (per le trazioni anteriori) servirà a partire dal 2019 a realizzare l'intera gamma dei modelli del Gruppo di Monaco. Grazie a CLAR - che l'engineering di Bmw ha previsto in due varianti, alta e bassa, per equipaggiare i suv e le berline, predisponendola inoltre per alloggiare le batterie destinate ad EV e ibridi plug-in - il nuovo X5 offrirà un look e un livello di prestazioni molto più evoluti rispetto all'attuale, più vicino alle esigenze della clientela per questi modelli di taglia grande (principalmente in Cina e negli Stati Uniti) e con una migliore adattabilità all'uso stradale piuttosto che in off-road. Più basso, più sportivo e sicuramente più confortevole X5 sarà prodotto a partire dal prossimo anno a Spartanburg negli Stati Uniti, dove si costruiscono già l'attuale X5, l'X3, l'X4, l'X6 e il futuro X7 che beneficerà, assieme all'X5, della piattaforma CLAR. Tra le molte novità spiccano (come si vede dalle foto pubblicate da diversi media, sulla base di un servizio di CarPix) il design del frontale, con il doppio rene molto più ampio rispetto ai modelli attuali, e l'abitacolo modernizzato con display di grandi dimensioni e una razionalizzazione dei comandi. Nella gamma dei nuovi X5 è previsto anche un super-suv M che andrà a competere, grazie ai 600 Cv erogati da una evoluzione del V8 biturbo 4.4, con i modelli sportivi in arrivo, come il Maserati Levante Trofeo, l'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio e i vari suv Mercedes AMG.