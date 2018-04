Peugeot, nuovo motore VTi su gamma city-car 108

ROMA - Novità nella gamma Peugeot 108. La piccola della casa del Leone, che dal 2014 ad oggi ha venduto in Europa oltre 242.000 unità, di cui oltre l'11% in Italia, ora si dota di un motore inedito. Si tratta del nuovo propulsore VTi 72 che subentra al precedente VTi 68. Rispetto all'attuale è più potente(di 4 CV per un totale di 72 CV a 6.000 giri/min), più efficiente (grazie all'aumento del rapporto di compressione, alla riduzione degli attriti, al nuovo sistema di ricircolo dei gas con l'EGR), ma anche più confortevole, grazie all'utilizzo di un diverso contralbero che riduce le vibrazioni. La motorizzazione è abbinabile ad un cambio manuale a cinque marce o al cambio robotizzato (ETG5).



Rinnovati anche gli allestimenti e le dotazioni a partire dalle nuove tinte metallizzate Blu Calvi e Green Fizz.



Quest'ultimo è ora anche un colore per il tetto in tela della versione Top!, in abbinamento alla carrozzeria Bianco Lipizan, Grigio Gallium, Grigio Carlinite, Nero Caldera. Se dotata di cerchi in lega da 15'', la 108 Top! con tetto in tela Green Fizz ha anche i coprimozzi verdi. All'interno, il nuovo tessuto White Square Jusa sostituisce i precedenti Carolight e Rayura sia sulla berlina sia sulla Top! Inoltre, ci sono novità anche nella plancia e per il lato multimediale, dove lo schermo touchscreen a centro plancia diventa capacitivo, comandabile quindi con il semplice sfioramento dello schermo ed integra la funzione di riconoscimento vocale. Il sistema Mirror Screen è ora compatibile, oltre che con l'ormai classico Mirror Link, anche con i protocolli Android Auto e Apple CarPlay. Viene poi introdotta dall'allestimento Allure l'illuminazione della strumentazione di colore bianco. Per la versione 108 GT Linee per la Serie Speciale 108 Collection le novità riguardano invece i colori della carrozzeria esterna e del tetto.