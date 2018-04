Al via prenotazioni per e-Tron primo suv 100% elettrico Audi

ROMA, 13 APR - L'occasione della prima gara italiana del campionato di Formula E, l'E-Prix di Roma, è stata oggi la perfetta cornice 'a impatto zero' per svelare ufficialmente il programma di lancio della prima auto 100% elettrica di Audi, il suv e-Tron. L'auto, che scrive un inedito capitolo nella storia della Casa dei Quattro Anelli - debutterà commercialmente a fine anno ma da oggi è prenotabile via web (www.e-tron.audi.it) attraverso la registrazione e il versamento di un anticipo di 3.000 euro.



Questa operazione permetterà ai clienti di ricevere un voucher per ottenere una delle prime 200 unità del suv Audi e-Tron disponibili in Italia da fine 2018. Come ha sottolineato Fabrizio Longo direttore generale della marca Audi in Italia durante l'evento di presentazione a Roma, la prenotazione via internet ''è un passaggio inevitabile, in linea con i tempi e con l'aspettativa generata da questo modello, visto che oltre 6mila clienti nel mondo l'anno già opzionata, con 3.700 prenotazioni nella sola Norvegia''. Longo ha anche ricordato che ''Audi e-Tron sarà la prima vettura del Marchio equipaggiata con funzionalità acquistabili a richiesta attraverso l'App myAudi''. Gli acquirenti dell'inedito suv elettrico di Audi potranno infatti attivare in un momento successivo alla consegna diverse funzioni relative alle funzionalità dei fari, alla illuminazione, all'assistenza alla guida o all'infotainment. Caratterizzato dalla ricarica ultra rapida a 150 kW, in grado di ripristinare l'80% d'autonomia in meno di 30 minuti, e-Tron dispone di un propulsore esclusivamente elettrico, che porta offre una prontezza d'erogazione e livelli di prestazioni degni di una supercar, il tutto accompagnato da una generosa abitabilità per cinque persone che viaggiano nel massimo confort e nel completo silenzio. Di spicco, nel suv e-Tron, la presenza di serie della trazione integrale Quattro, per la prima volta realizzata elettricamente e gestita da specifici algoritmi. Il nuovo suv elettrico di Audi si colloca nella gamma tra i modelli Q5 e Q7 e propone un design inedito - anticipato con il concept e-Tron Quattro del 2015 e mostrato al recente Salone di Ginevra con l'e-Tron Prototype - e che propone nuovi stilemi caratterizzanti, alcuni specifici del mondo 'elettrico' di Audi.



Il debutto di Audi e-Tron s'inserisce nel piano di elettrificazione della gamma Audi. Entro il 2020, la Casa dei Quattro Anelli potrà contare su tre modelli a zero emissioni e nel 2025 un veicolo Audi su tre sarà elettrico. Una road map alla quale contribuiscono le versioni e-tron plug-in di A3 Sportback e Q7 oltre alla tecnologia mild-hybrid che caratterizza le gamme A8, A7 Sportback, A6 e i propulsori 2.0 TFSI delle famiglie A4 e A5. L'impegno Audi a favore della sostenibilità include la ricerca nel campo degli e-fuel, carburanti con caratteristiche identiche ai combustibili tradizionali ma prodotti in modo ecocompatibile, la gamma a metano g-Tron e il sostegno a molteplici programmi locali e internazionali tra cui lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica in Costa Smeralda, a Madonna di Campiglio, a Cortina e in Alta Badia, il progetto Eva+ e la joint venture Ionity, creata in partnership con altri costruttori, che darà vita a un network di ricarica rapida lungo le principali arterie europee.