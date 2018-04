La Kia Picanto mette il turbo e guadagna sprint

MILANO - Con il motore 1.0 T-GDI turbo, la Kia Picanto guadagna sprint sia nella guida in città sia nei percorsi extraurbani e autostradali. Derivato dall'unità montata su Ceed e Rio, il benzina a iniezione diretta di 998 cc viene offerto sulla citycar coreana in abbinamento alla veste sportiva GT-Line e all'inedito allestimento X-Line, ispirato al mondo crossover.



Salgono, così, a nove le varianti per l'Italia della terza generazione del modello, venduto dal 2004 a oggi in 103.190 esemplari. Le ultime proposte si aggiungono, da noi, alle sette lanciate lo scorso anno, frutto del mix tra gli allestimenti City, Active, Cool e GT-Line e i propulsori aspirati 1.0 MPI da 66 Cv e bifuel 1.0 Eco-GPL da 65 Cv.



A livello di immagine, la X-Line sfoggia originali tocchi di stile e di colore ''lime'', un assetto leggermente rialzato (+15 mm, per un'altezza da terra di 15,6 cm), passaruota maggiorati in plastica nera che, con la tinta alluminio delle protezioni frontale e posteriore, fanno pensare, appunto, al mondo crossover. La griglia e i cerchi da 16'' sono di design specifico. Rivista anche la foggia dei paraurti. Dietro spicca il doppio scarico cromato. I vetri posteriori sono scuri.



All'interno, quest'allestimento presenta novità di dettaglio, come il bracciolo portaoggetti, lo specchietto di cortesia illuminato e la pedaliera in alluminio. Il sistema di infotainment prevede come standard uno schermo da 7'' e la connessione tramite Android Auto per i principali smartphone in commercio, ricaricabili a bordo senza fili. Nella dotazione tecnologica a pagamento debutta la frenata automatica di emergenza (600 euro).



Il piccolo turbo è omologato per consumi medi di 4,5 litri/100 km, con emissioni di CO2 di 104 grammi al km. Il propulsore eroga i 100 cavalli massimi a 4.500 giri al minuto e un picco di coppia di 172 Nm tra 1.500 e 4.000 giri. Dati che assicurano alla Picanto uno scatto da 0 a 100 km/h in 10,2 secondi e una certa verve nel traffico, come verificato sulla trafficata circonvallazione milanese.



La spinta del motore cresce con progressione a partire dai 1.750 giri e per buona parte dell'arco di utilizzo, per affievolirsi solo oltre quota 6.000 giri. Se in accelerazione si superano i 3.000 giri, il frullio del tre cilindri entra in cabina in maniera decisa: è un rumore che forse si accorda più con lo spirito sportivo della GT-Line che con quello trendy della X-Line.



Agile e briosa nel traffico, la 1.0 T-GDI conferma le doti di praticità di utilizzo e di facilità di parcheggio comuni al modello, lungo 3.595 mm. Già in vendita, il nuovo motore viene proposto a 15.050 euro, sia con l'allestimento X-Line sia con quello GT-Line.



"Pensiamo che contribuirà a farci arrivare entro fine anno a 10mila Picanto", chiarisce Giuseppe Bitti, amministratore delegato di Kia Motors Italia. Lanciata all'inizio del 2017, questa nuova serie, spiega, "ha già ottenuto un successo superiore a quello della generazione precedente", con un mix di preferenze che vedono il 48% delle scelte verso le due varianti più accessoriate (Cool e GT-Line). Solo il 2% degli ordini riguardano la "entry level", la City, proposta con il 66 Cv a 10.850 euro e, sino al 30 aprile, in promozione a 7.800 euro in caso di permute o rottamazione.



"Per noi - prosegue Bitti - la Picanto è strategica e ha regalato al brand una fortissima notorietà: secondo i dati emersi dalle ricerche di mercato, non viene scelta solo per il favorevole rapporto costo/contenuti, ma, sempre più spesso, per il design attraente, per la qualità e la tecnologia".