Nissan, 3 elettriche ad Auto China 2018, c'è anche Terra

(ANSA) - ROMA, 11 APR - In occasione del salone Auto China 2018, Nissan mostrerà tre veicoli elettrici che incarnano la visione della mobilità del futuro Nissan Intelligent Mobility.



Al motor show cinese debutterà un nuovo modello elettrico che sarà esposto insieme alla nuova Nissan Leaf e a Nissan IMx Kuro, il concept del crossover elettrico.ß Il nuovo modello, che prende il nome di Nissan Terra, è il primo veicolo progettato dalla divisione aziendale Frame e LCV nell’ambito dei pianißNissan 'Move to 2022'ßeß'Triple One' di Dongfeng Motor Co.



Accanto a Terra, in mostra anche Leaf, che si è di recente aggiudicata il premio '2018 World Green Car' e la Nissan IMx Kuro, dotata dellaßtecnologia 'Brain-to-Vehicle' di Nissan, un sistema unico nel suo genere che, interpretando i segnali emessi dal cervello umano, permette ai sistemi automatici e manuali del veicolo di apprendere lo stile di guida del conducente.(ANSA).