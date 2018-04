Agile in manovra, la Mahindra Kuv 100 non teme buche e dossi

LAINATE (MILANO) - Dimensioni furbe, perfette per la città, look anticonformista, abitabilità da vettura di categoria superiore, assetto alto per superare con agilità dossi, buche e marciapiedi, la Mahindra Kuv 100 si prepara a mettere le ruote sulle strade dello Stivale. In arrivo nelle concessionarie italiane del Costruttore indiano entro fine aprile, l'originale city Suv a due ruote motrici viene offerto con un motore 1.2 da 82 Cv e due allestimenti. Da fine 2019 sarà proposto anche con alimentazione elettrica. Lunga 3,7 metri, solo 14 millimetri in più della Panda City Cross, sua diretta rivale, larga 1.727 mm e alta 1.655 mm, la Kuv 100 offre un abitacolo insospettabilmente spazioso in relazione alle dimensioni esterne. Il passo di 2.385 mm (8,5 cm in più della Panda) e i ridotti sbalzi sia all'anteriore sia al posteriore, hanno permesso ai progettisti indiani, infatti, di ricavare una cabina ampia e accogliente. A bordo si apprezza anche la generosa aria sopra la testa. Il cambio a ''joystick'' in plancia, che regala centimetri fra i due sedili e il pozzetto sotto il pavimento, nella parte posteriore dell'abitacolo, per nascondere oggetti che possono attirare l'attenzione di malintenzionati, sono due delle scelte 'furbe' che balzano subito all'occhio. Il bagagliaio di 243 litri è per dimensioni in linea con quanto offerto dalle dirette rivali: sacrificando i tre posti posteriori, il vano raggiunge una volumetria utile di 473 litri.



Facile da parcheggiare, con un tre cilindri di 1.198 cc sufficientemente brillante che offre il meglio di sé ai regimi più elevati, la Kuv 100 non è un fulmine ma si fa valere anche alla guida. Il cambio, in posizione inconsueta, non particolarmente preciso negli innesti, si rivela comodo da manovrare. Provata sul circuito Aci di Lainate, la vettura ha mostrato un assetto piuttosto morbido, con trasferimenti di carico avvertibili quando affronta ad alta velocità serie di curve in successione, ma con un comportamento nel complesso risultato sicuro. Tra i dispositivi da Suv vanta il controllo elettronico della velocità in discesa, particolarmente utile quando si affrontano discese ripide con fondi a scarsa aderenza.



Per convincere la Kuv punta, insomma, su contenuti di sostanza e su un listino interessante che sino a dicembre sarà reso ancor più allettante da uno sconto incondizionato di mille euro. Per tale periodo, così, il prezzo del modello di accesso K6+ scenderà dagli ufficiali 11.480 euro a 10.480 euro, quello della più accessoriata K8 da 12.700 a 11.700 euro.