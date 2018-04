Lotus Exige Cup 430 Type 25 ispirata alla F1 di Chapman

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Destinata a un futuro collezionistico, la Lotus Exige 430 Type 25 rende omaggio alla Type 25 del 1962 disegnata da Colin Chapman, la prima monoposto monoscocca della storia della Formula 1. Prodotta in soli 25 esemplari, l'ultima serie speciale della sportiva di Hethel è interamente realizzata a mano e nei colori ricorda la mitica racecar che vinse il Mondiale della massima serie motoristica nel 1963 con Jim Clark.



Sviluppata dal Classic Team Lotus in collaborazione con Clive Chapman, figlio del fondatore del brand britannico, utilizza come base meccanica la Exige Cup 430. Più leggera (pesa 1.056 kg) e più potente di questa, monta un V6 sovralimentato di 3,5 litri da 436 Cv, accreditato di una coppia massima di 440 Nm, che le assicura prestazioni di altissimo livello: accelera da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e raggiunge una velocità massima di 290 km/h.



Le soluzioni aerodinamiche di questa vettura stradale dall'indole corsaiola, garantiscono una deportanza di 220 kg alle andature più elevate. Tra le sue specificità da segnalare i nuovi splitter anteriori in fibra di carbonio, inedite soluzioni per il fondo e per i deviatori di flusso che permettono di ridurre le turbolenze generate dalle ruote anteriori. Al posteriore spicca la generosa ala e il diffusore ridisegnato. Oltre che dall'adozione di scarichi in titanio, un contributo al contenimento del peso arriva anche dalle soluzioni adottate per l'interno, a cominciare dai sedili con guscio in fibra di carbonio rivestiti in Alcantara. La dotazione di serie della Type 25 comprende climatizzatore, sistema di infotrattenimento con Bluetooth e connessione iPod e controllo automatico della velocità di crociera (cruise control). Già ordinabile in Italia, è in listino a 146.000 euro.



Jean-Marc Gales, CEO di Group Lotus, sull'ultima nata sottolinea: ''Rende omaggio alla Type 25, un'auto che ha lasciato un segno indelebile nello sviluppo del Motorsport.



All'epoca fu rivoluzionaria ed è stata la vettura con cui la Lotus ha vinto in F1 il primo dei suoi sette Mondiali per Costruttori: un'auto leggera, incredibilmente forte e senza pari in pista, caratteristiche comuni alla Exige Cup 430 Type 25, che è più leggera e potente del modello da cui deriva''.(ANSA).