Nella gamma futura Ford Focus una RS mild hybrid 400 Cv

ROMA - Manca ormai meno di una settimana al debutto per la nuova generazione della Ford Focus, previsto per il 10 aprile a Londra. E già cominciano a trapelare notizie sul nuovo - e commercialmente molto importante - modello di segmento C dell'Ovale Blu, come le determinanti novità che accompagneranno tra un anno il lancio della versione più performante della gamma, la Focus RS. Questo modello - scrive il magazine Autocar, che ne anticipa l'aspetto con un rendering - proporrà infatti una potenza di ben 400 Cv, per competere efficacemente con le rivali di Mercedes AMG e Audi. Un livello di output di assoluto rilievo che sarà ottenuto con la presenza, nel propulsore, di un sistema mild hybrid a 48 Volt, in gradio di aggiungere circa 30 Cv alla potenza del 4 cilindri 2.3 benzina e, soprattutto, di abbassare le emissioni di CO2 in fase di omologazione a valori compatibili con il limite di 95 g/km fissato dalla Ue per il 2021. L'elettrificazione della prossima Focus RS rientra nel piano varato dalla Ford per portare sulle strade di tutto il mondo 40 nuovi modelli Ev o ibridi entro il 2022, con un investimento complessivo di 8,7 miliardi di dollari. Tra le novità che potrebbero arrivare con i prossimi modelli sportivi RS, anticipa il magazine britannico, ci potrebbe essere il debutto sulle varianti a prestazioni più elevate del brand Montune (uno storico specialista delle elaborazioni Ford, che opera in Gran Bretagna e Stati Uniti), duplicando quanto già fatto dal Gruppo Bmw con le serie John Cooper Works delle Mini. Prevista anche l'opzione di un'inedita trasmissione doppia frizione ISG, progettata espressamente per gli altri valori di coppia (si parla di oltre 600 Nm) della futura Focus RS. Questo inedito modello sarà realizzato sulla piattaforma C2 che l'Ovale Blu ha sviluppato per la nuova Focus, caratterizzata da un passo maggiorato di 50 mm - a tutto vantaggio dell'abitabilità - e una lunghezza cresciuta a 4,4 m. Autocar anticipa che le nuove Ford Focus saranno più leggere di 50 kg in media rispetto alle precedenti, ma nel caso della RS (e delle altre varianti che saranno proposte con impianto mild hybrid) questo risparmio di peso verrà annullato dalla presenza della batteria e dello starter/generatore integrato ISG.