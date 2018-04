Infiniti rivede le gamme di Q30 e QX30

ROMA - Livelli di allestimento ristudiati e dotazioni tecnologiche rivisitate accompagnano l'introduzione sul mercato dei modelli 2018 della berlina compatta Q30 e del crossover QX30 firmati dalla Infiniti. Le due proposte della Casa giapponese sono attese nella rete italiana nel corso dei prossimi mesi.



Entrambe propongono nuovi servizi connessi quali il sistema "InTouch Tracking" che permette di tracciare la posizione del veicolo in caso di furto e "My Car Finder" per ritrovare la vettura posteggiata in una grande area.



La cinque porte Q30 avrà una gamma articolata su cinque livelli e porterà al debutto la versione di ingresso "Pure": con il motore benzina 1.6 da 122 Cv permetterà un prezzo d'accesso al modello di 25.390 euro. La sua dotazione standard comprende il sistema di sicurezza di frenata automatica, le luci diurne a LED, l'impianto audio con connessione Bluetooth e comandi al volante. Oltre alla Pure vi sono in listino le Luxe, Luxe Tech, Sport e Sport Tech. Tra i motori si può scegliere anche un 1.6 da 156 Cv, un Diesel 2.2 e un 2.0 a benzina, per potenze sino a 210 Cv.



Questi due ultimi sono disponibili anche in abbinamento alla trazione integrale. Da notare che le varianti sportive della Q30 oltre a prevedere come standard i cerchi da 19", si differenziano esteticamente per i due terminali di scarico cromati di forma rettangolare, per il paraurti anteriore specifico e per il diverso assetto.



Per il crossover QX30 l'offerta è stata razionalizzata e prevederà due soli allestimenti: Luxe e Luxe Tech. Tra le novità dell'equipaggiamento da segnalare gli inediti cerchi in lega da 19" con disegno a cinque doppie razze.