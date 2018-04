Nuovo sguardo e più tecnologia per la Mazda CX-3

ROMA - Mazda ha sottoposto al canonico restyling di mezza età il crossover compatto CX-3. Si tratta del secondo aggiornamento del modello dal lancio avvenuto nel 2015. Piccole modifiche estetiche, principalmente al frontale, motori più puliti ed efficienti, interni rivisitati e tecnologia di ultima generazione per la sicurezza di guida sono i punti cardini della rinnovata "jap", presentata in anteprima al Salone di New York e attesa in Europa per l'estate.



Le novità più interessanti riguardano motori e sicurezza. Il Diesel 1.5 SkyActiv-D presenta livelli di emissioni di NOx abbassati, grazie anche all'adozione di un nuovo catalizzatore: ora è in regola con i severi parametri Euro 6-livello d. Anche il benzina 2.0 SkyActiv-G presenta valori di particolato in linea con le indicazioni Euro 6d e senza la necessità di un filtro.



A livello tecnologico la nuova CX-3 porta al debutto il controllo elettronico adattivo della velocità di crociera, che mantiene automaticamente la distanza di sicurezza dal veicolo che precede.



Per quello che riguarda il design la versione aggiornata si riconosce per il frontale con la griglia con i listelli trapezoidali, per la bocca inferiore ridisegnata e per alcune cromature aggiuntive. Differenti sono anche i cerchi da 18" e si segnala il debutto della vernice rossa "Soul Red Crystal". Tra gli accessori entrano in listino i proiettori a LED di tipo full matrix, con sistema automatico di commutazione abbaglianti-anabbaglianti. L'abitacolo presenta interventi di dettaglio come il nuovo bracciolo centrale e il freno di parcheggio ad azionamento elettrico.