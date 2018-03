Fiat 500 Urbana, la city car più 'cool' negli Stati Uniti

ROMA - Fiat 500 si conferma come la city car più 'cool' nel mercato Usa con la nuova serie speciale svelata al Salone dell'Auto di New York. Si tratta dell'Urbana Edition che evidenzia la sua esclusività con quello che viene definito un 'urban look' e che prevede finiture nere per le luci esterne, cerchi da 16 pollici in Hyper Black e sedili avvolgenti con rivestimenti specifici.



La 500 Urbana è proposta nelle cinque tinte Pompei Silver, Bianco White Ice, Perla White Tri-coat, Granito Gray e Metallo Gray e va ad affiancare le altre due edizioni speciali Urbana già sul mercato Usa, quelle realizzate partendo dalla 500X e dalla 500L. Sotto al cofano il motore 1.4 MultiAir Turbo che sviluppa 135 Cv.



''Con una gamma Fiat 500 composta esclusivamente da versioni turbo - ha dichiarato Steve Beahm, responsabile per i brand auto Dodge, SRT, Chrysler e Fiat di FCA Nord America - la nostra icona dal design italiano, divertente da guidare, viene ora fornita di serie con più potenza rispetto a qualsiasi delle sue concorrenti. E con l'aggiunta della 500 Urbana Edition creiamo una nuova opzione personalizzata per i nostri clienti''.