Per gli Usa Audi punta sulla RS 5 Sportback da 450 Cv

ROMA - Audi Sport ha lanciato in occasione del New York International Auto Show la nuova cinque porte high-performance RS 5 Sportback, un modello che nasce nell'ambito delle attività specialistiche di Audi Sport e che coniuga design emozionale, elevata adattabilità all'utilizzo quotidiano e prestazioni di eccellenza (la velocità massima può raggiungere i 280 km/h). RS 5 Sportback debutterà nella configurazione per il mercato statunitense e canadese a partire dalla seconda metà del 2018 e, successivamente, in Europa e Cina.



"Audi RS 5 Sportback è molto più di una semplice novità internazionale - ha detto Michael-Julius Renz, CEO di Audi Sport GmbH - in quanto è una proposta completamente nuova per i nostri clienti. Non ci sono modelli precedenti né vere concorrenti per questa moderna interpretazione di coupé cinque porte high-performance. La nuova Audi RS 5 Sportback porta su strada l'essenza del patrimonio genetico RS". Frontalmente questa nuova coupé ad alte prestazioni esibisce una griglia single frame ampia e bassa, generose prese d'aria con struttura a nido d'ape specifica RS e uno spoiler anteriore in alluminio opaco. Il posteriore è votato alla sportività grazie a uno specifico estrattore RS, ai terminali ovali dell'impianto di scarico RS e a un sottile spoiler. RS 5 Sportback è dotata di serie di cerchi in lega da 19 pollici e a richiesta sono disponibili ruote da 20 pollici. La nuova Audi RS 5 Sportback può essere personalizzata con i pacchetti look nero lucido, alluminio opaco e carbonio. Sotto al cofano è pronto a scattare un V6 biturbo 2.9 TFSI da 450 Cv e 600 Nm che permette di accelerare da 0 a 96 km/h in 3,9 secondi e raggiungere in assenza di limiti una velocità massima di 250 km/h che sale a 280 km/h con l'optional che elimina la limitazione elettronica. La potenza sviluppata dal 2.9 TFSI viene trasferita a terra grazie alla trazione integrale permanente Quattro con differenziale centrale meccanico e al cambio Tiptronic a otto rapporti con taratura sportiva e dai tempi d'innesto ottimizzati. L'assetto sportivo RS, di serie, comporta un abbassamento di 7 millimetri rispetto alla S5 Sportback da cui deriva questo nuovo modello. In opzione, Audi Sport propone il setup RS plus con Dynamic Ride Control (DRC), i freni carboceramici e lo sterzo dinamico con taratura specifica RS. Il sistema Audi drive select (di serie) permette al conducente di personalizzare la propria esperienza al volante, accentuando il dinamismo o il comfort dell'auto. Nell'abitacolo di Audi RS 5 Sportback spiccano numerosi dettagli quali i sedili sportivi RS (disponibili in pelle Nappa con impunture a nido d'ape) e il volante sportivo multifunzione RS rivestito in pelle e appiattito nella parte inferiore. I sedili, il volante, i listelli sottoporta e la leva del cambio si fregiano del logo RS. Speciali indicatori RS segnalano mediante l'Audi virtual cockpit pressione degli pneumatici, coppia erogata e forza g.