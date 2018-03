Nuovo Toyota RAV4 su piattaforma TNGA ibrido e anche benzina

ROMA - Arriverà nel 2019 la quinta generazione del suv RAV4 realizzato per la prima volta sulla piattaforma Toyota New Global Architecture (TNGA), per offrire - secondo quanto afferma la Casa giapponese - maggiori livelli di maneggevolezza, sicurezza e piacere di guida. Svelato oggi in occasione del Salone di New York, nuovo RAV4 resta fedele ai dettami stilistici d'origine ma con nuove linee muscolose che trasmettono divertimento e senso di avventura. Cambiano le proporzioni (il nuovo modello è lungo 4.600 mm di lunghezza, valore leggermente inferiore rispetto al modello uscente) per effetto di una riduzione dello sbalzo anteriore e posteriore e dell'allungamento di 30 mm del passo. Questa novità ha però consentito la realizzazione di un abitacolo più spazioso e confortevole e di un vano di carico ancora più capiente. Anche la larghezza di RAV4 è stata incrementata di 10 mm (per un totale di 1.855 mm) a tutto vantaggio dello spazio a disposizione per tutti gli occupanti.



Nuovo RAV4 sarà disponibile con due powertrain TNGA, entrambi più potenti ed efficienti rispetto a quelli offerti nell'attuale RAV4: una versione 2.5 Full Hybrid-Electric e una motorizzazione termica benzina 2.0 con cambio manuale oppure automatico. Per quanto riguarda il RAV4 Full Hybrid-Electric, Toyota ha sviluppato un motore elettrico di nuova generazione che sfrutta al meglio la potenza del sistema ibrido con l'ausilio di una seconda unità elettrica pensata per fornire elevati livelli di coppia alle ruote posteriori. Sono state ridotte le perdite di potenza ed è stata migliorata l'economia dei consumi ottenendo anche il massimo apporto della trazione integrale in qualsiasi condizione di guida. Nella variante benzina, spicca la presenza del nuovo sistema di trazione integrale che è stato perfezionato grazie all'adozione di un sistema intelligente di gestione della trazione e di un sistema di disaccoppiamento posteriore sui modelli equipaggiati con cambio automatico. La piattaforma TNGA, con il suo baricentro ribassato e l'ottimale distribuzione dei pesi, consolida le potenzialità dinamiche del nuovo RAV4 e garantisce con la sua rigidità una elevata reattività agli input provenienti dal volante.