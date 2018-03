Maserati Levante Trofeo, supersuv da 300 chilometri all'ora

ROMA - Maserati alza l'asticella nel segmento dei suv sportivi, presentando in anteprima al Salone Internazionale dell'Auto di New York l'inedito Levante Trofeo con motore V8 che, grazie alla potenza di 590 Cv, è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi e di raggiungere una velocità massima di oltre 300 km/h. Levante Trofeo è spinto da uno dei motori più potenti mai montati su una Maserati, un V8 Twin Turbo di 3,8 litri, perfettamente calibrato per sfruttare al meglio il sistema di trazione integrale intelligente Q4.



Questo motore vanta un rapporto di156 Cv per litro che è il più elevato in assoluto tra tutti i propulsori Maserati mai prodotti finora e, come tutti i motori a benzina Maserati, è assemblato nello stabilimento Ferrari di Maranello. Per il Levante più veloce di sempre l scocca è stata ottimizzata per gestire al meglio questo incremento di potenza e garantisce un'esperienza di guida entusiasmante, senza dover scendere ad alcun compromesso in termini di comfort. Grazie a questa progettazione accurata, il Levante Trofeo continua a incarnare l'essenza delle vere granturismo Maserati, con prestazioni degne di una supercar.



''È come un vento impetuoso che spazza via tutto ciò che incontra sul suo cammino - h commentato a New York il CEO di Maserati Tim Kuniskis - Nel caso del Levante Trofeo, gli ingegneri e i progettisti di Modena sapevano che i parametri della trasmissione sono abbondantemente in grado di assecondare l'incremento di potenza e sapevano anche che Maserati può contare sui motori migliori al mondo. Hanno raccolto la sfida di rendere il suv più raffinato al mondo nel segmento luxury, in uno dei più veloci''.



L'inconfondibile design del Levante raggiunge in questo modello Trofeo top di gamma, nuove vette di sportività. Oggetto di un elegante restyling sono soprattutto la fascia inferiore del frontale e il paraurti posteriore, ma anche i cerchi Orione da 22 pollici in alluminio forgiato, i più grandi mai montati su una Maserati, disponibili con finitura sia lucida che opaca. Le prese d'aria laterali nella fascia inferiore danno al design della vettura maggior aggressività, sottolineata da due ali aerodinamiche che assicurano un senso di maggiore stabilità, ''proiettando'' visivamente il peso del muso della vettura verso le ruote anteriori. Le mostrine laterali in fibra di carbonio e lo splitter anch'esso in fibra di carbonio migliorano la distribuzione del flusso d'aria. Anche il posteriore risulta più largo e 'muscoloso', grazie al componente orizzontale in fibra di carbonio dalla linea più affilata e all' estrattore inferiore nel colore della in tinta vettura che ingloba i quattro terminali di scarico ovali.



Il frontale di Levante Trofeo presenta proiettori Full Led adattivi, calandra con doppi listelli verticali in finitura Black Piano, fascia inferiore a nido d'ape, maniglie porta in tinta vettura, terminali di scarico ovali neri e pinze freno ad alte prestazioni disponibili nei colori rosso, blu, nero, argento o giallo. Completa l'estetica da coupé del Levante, il tipico logo Trofeo ''Saetta'' montato sull'iconico montante posteriore. L'abitacolo di Levante Trofeo è un concentrato di soluzioni eleganti pensate ad arte per creare un ambiente esclusivo. I sedili sportivi sagomati sono rivestiti in finissima pelle naturale Pieno Fiore disponibile nei colori nero, rosso e cuoio, tutti con impunture a contrasto e logo Trofeo ricamato sui poggiatesta. La quintessenza sportiva di questo straordinario Levante è sottolineata dai nuovi dettagli in fibra di carbonio opaca, lo stesso materiale usato per le palette del cambio, dalla particolare grafica del quadro strumenti, dai tappetini con scritta Trofeo in metallo e dall'orologio Maserati con quadrante esclusivo. La produzione del Levante Trofeo inizierà la prossima estate nel rinnovato stabilimento Maserati di Mirafiori a Torino. Inizialmente, il Levante più veloce di sempre sarà destinato ai mercati extra-europei, inclusi Usa e Canada.