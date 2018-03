Jaguar porta a New York F-Pace SVR suv sportivo anti Stelvio

ROMA - Grande attesa a New York per il debutto della versione più potente nella gamma Jaguar F-Pace, perché con il debutto della variante SVR (realizzata dalla divsione Special Vehicle Operations della Casa britannica) l'asticella si sposterà dai 380 Cv del V6 benzina alloggiato nel cofano del suv F-Pace S ai circa 550 Cv del V8 5.0 sovralimentato con compressore volumetrico già utilizzato in altri modelli del Gruppo Jaguar Land Rover, come la Range Rover SVR. Un modello, questo, che servità alla Casa del Giaguaro per competere soprattutto nel mercato Usa non solo con il super-suv Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio da 510 Cv ma anche con le versioni più 'pepate' nelle gamme degli altri costruttori, come i vari Audi SQ5, Bmw X4 M, Mercedes AMG GLC 63 e Porsche Macan GTS. Gli interventi dei tecnici di Jaguar Special Vehicle Operations nell'F-Pace riguardano, evidentemente, non solo il motore, ma anche tutta la catena cinematica che comprende la trasmissione a 8 rapporti e il sistema di trazione integrale, adeguati all'importante livello di coppia (si parla di 700 Nm) da trasferire a terra. Riviste anche le sospensioni e l'aerodinamica, per offrire una dinamica di marcia adeguate ai nuovi livelli di potenza. I dettagli e le confreme arriveranno domani dopo la conferenza stampa di presentazione.