New York Auto Show, lusso e alte prestazioni in primo piano

ROMA - L'appuntamento è per un'orario insolito, le 7 e 15 del mattino, ma sarà sicuramente rispettato da molti giornalisti e vip perché mercoledì 28, nella prima delle giornate stampa, al NYAS (New York Auto Show) a quell'ora inizierà l'evento di proclamazione dei modelli vincitori dei World Car Awards. In questa edizione, purtroppo, solo un modello terrà alto il nome della nostra industria in questo ambito: la monovolume ibrida Chrysler Pacifica Hybrid finalista assieme a Nissan Leaf e Bmw 530e iPerformance, nella categoria 2018 World Green Car.



Al titolo 'generale' concorrono per questa edizione Mazda CX-5, Range Rover Velar e Volvo XC60 e c'è già si attende un bis della Casa sino-svedese dopo la vittoria con il suv compatto XC40 nel trofeo europeo Car of the Year. Al titolo tra le Urban competono Ford Fiesta, Suzuki Swift e Volkswagen Polo; a quello nelle Luxury Audi A8, Porsche Cayenne e Porsche Panamera e, infine, tra le Performance Bmw M5, Honda Civic Type R e Lexus LC 500. Ma, dopo essersi ripresi per la levataccia imposta dai World Car Awards, gli addetti ai lavori presenti a New York si sposteranno in massa allo stand della Maserati, dove il Tridente svelerà una versione 'hot' del suv Levante dotata del V8 by Ferrari che già caratterizza la Quattroporte, un modello molto atteso nel mercato Usa, sicuramente il più importante per questo genere di auto. Nelle prossime ore verranno svelata potenza e altri dettagli. Gli spettatori che potranno visitare il Salone dal giorno 30 scopriranno che sportività e alte prestazioni sono - a dispetto del traffico sempre rallentato in città e dei ferrei limiti non appena di imboccano le highways - uno dei temi centrali del New York Auto Show. Mercedes porterà nella Grande Mela le AMG C43 Coupé e Cabriolet con motore V6 twin turbo da 385 Cv e la stessa Cadillac farà debuttare a NY la berlina (anti-Bmw M5 e anti-Audi RS6) denominata CT6 V-Sport con il nuovo propulsore V8 twin turbo 4.2 che verrà proposta dalla seconda metà dell'anno nelle due tarature da 500 e 550 Cv. Audi, per non smentirsi, porterà al Salone di New York una nuova componente della squadra sportiva RS (verrà svelata il giorno 28) e che sarà affiancata in questa offensiva 'alte prestazioni' dalla variante R della Volkswagen Arteon. La Casa di Wolfsburg conta però su altre due importanti debutti nordamericani: una versione corta del suv Atlas 7 posti, che viene prodotto nello stabilimento Usa di Chattanooga dallo scorso anno, e un inedito pick-up di fascia medio-alta. Molto aggressiva anche l'edizione 2019 della berlina Nissan Altima - anticipata con un bozzetto - che porterà sul mercato Usa una versione evoluta del sistema di guida semi-autonoma ProPilot. Altra importante novità, dedicata al mercato nordamericano, la berlina luxury Kia K9, con cui l'azienda coreana intende replicare l'operazione Genesis fatta dalla Casa madre Hyundai, per contrastare le 'ammiraglie' tedesche Audi A8, Bmw Serie 7 e Mercedes Classe S. Evoluzione rispetto alla K900, la nuova Kia sarà proposta anche con trazione integrale, oltre che posteriore, e con due motori benzina: V6 3.8 da 311 Cv e V8 5.0 da 420 Cv. Altre novità in agenda a New York la Toyota Corolla 2019 in versione hatchback e la nuova generazione del crossover Subaru Forester. Quasi assenti le proposte 'green', con la sola eccezione della ibrida Honda Insight che torna sul mercato in un format completamente diverso rispetto alla precedente, con un design da normale berlina di segmento medio.