Toyota rinnova la Corolla, auto più venduta al mondo

ROMA - Da anni vettura più venduta al mondo, titolo conquistato anche nel 2017 con oltre 1,2 milioni di esemplari, la Toyota Corolla si rinnova dentro e fuori per continuare a mantenere la sua leadeship. Al New York International Auto Show, aperto al pubblico dal 30 marzo all'8 aprile, la Casa delle tre ellissi presenterà, infatti, in premiere assoluta la dodicesima generazione della sua compatta, prodotta dal 1966 a oggi in oltre 44 milioni di esemplari. Un modello commercializzato su scala globale, che dal 2007 in Europa è stato sostituito dalla più ricercata Auris, appena svelata al Salone di Ginevra nella terza generazione. Come la Auris anche la Corolla nasce sulla moderna piattaforma modulare TNGA (Toyota New Global Architecture) e vanta linee ispirate alla sportività. Alla kermesse statunitense sarà in passerella con la carrozzeria a cinque porte, variante ordinabile in Nordamerica dalla prossima estate. Si tratta della serie più tecnologica di sempre: adotta, fra l'altro, i dispositivi di ausilio alla guida del pacchetto Safety Sense 2.0. tra cui il sistema di frenata automatica con riconoscimento dei pedoni, e dispone di un impianto di infotainment capace di integrarsi con i principali smartphone sul mercato, grazie ad Apple Car Play e all'assistente vocale Alexa di Amazon.



Più bassa, più larga e leggermente più lunga del modello che sostituisce, la m.y. 2019 misura 4,37 metri e sfoggia un frontale che rappresenta una evoluzione del cosiddetto "Keen look", con proiettori a LED di foggia inedita. Un design ispirato al mondo hi-tech anche nei tratti spigolosi del posteriore e, nell'abitacolo, con la plancia dominata da uno schermo a colori da 8 pollici.



A New York saranno diffusi i dati relativi alla gamma: è stato comunque anticipato che la nuova Corolla porterà al debutto un motore di 2,0 litri a iniezione diretta, identificato dalla sigla M20A-FKS, più compatto e leggero del precedente 1.8.



Questo quattro cilindri a 16 valvole sarà accoppiato a una trasmissione altrettanto nuova, di tipo CVT a variazione continua dei rapporti, in grado di simulare la presenza di 10 rapporti. In alternativa sarà disponibile un manuale a 6 marce.