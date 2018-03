Taglia XL e gran comfort di guida per il Ram 1500 RX Militem

MONZA -Il maxi pick-up americano Ram 1500 RX firmato dalla Militem, marchio del gruppo Cavauto con ambizioni di Casa automobilistica, abbina un look vistoso e finiture ricercate a un elevato comfort di guida. Rialzato nell'assetto, il veicolo presenta un design modificato rispetto al modello standard del marchio FCA da cui deriva. Sfoggia l'adozione di componentistica che ha permesso di sottolinearne ulteriormente il carattere ''deciso''. Si tratta di pezzi di origine statunitense che vengono assemblati artigianalmente in Italia, in uno stabilimento che la realtà monzese possiede a Erba. Qui, anche l'abitacolo dell'autocarro a Stelle e Strisce viene sottoposto a un ''upgrade''. La selleria in pelle viene arricchita da inserti in Alcantara, materiale applicato pure sui pannelli porta, mentre su poltrone e mobiletto centrale viene ricamato il logo della società lombarda. Gli inserti plastici standard, poi, sono sostituiti con altri di maggior effetto che nell'aspetto ricordano la fibra di carbonio. Insomma, l'imponente mezzo, da qualche giorno disponibile nell'aggiornata versione model year 2018 con impianto multimediale di ultima generazione, grazie alla cura Militem guadagna in esclusività.



Provato sulle strade delle colline brianzole, nella versione bifuel, benzina-Gpl, quella preferita dal 99% della clientela del giovane brand lombardo, il 1500 RX si fa apprezzare sia nella guida in souplesse sia in quella più grintosa. Nel traffico svetta e chi si trova al volante, seduto a 1,10 metri di altezza, vede gli altri veicoli come fossero minicar. Lungo 5,8 metri, largo oltre 2 e alto 2,21, non ha di certo nell'agilità uno dei suoi punti di forza, anche alla luce delle oltre 2 tonnellate di peso complessive. Il suo motore V8 di 5,7 litri, però, al minimo affondo sull'acceleratore risulta pronto a scaricare a terra i 401 Cv di potenza massima e i 555 Nm di coppia, per farlo scattare poderosamente, non importa quale delle otto marce abbia in quel momento inserito il cambio automatico (utilizzabile anche manualmente tramite i pulsanti sulla razza destra del volante).



Con il bifuel è difficile capire se si si viaggia a benzina o a GPL: il passaggio fra i due tipi di carburante, infatti, è praticamente inavvertibile e, a parte la spia che si accende sul pulsante di commutazione, solo il regime di rotazione leggermente innalzato segnala la transizione al meno caro combustibile gassoso. Questa soluzione permette di contenere la spesa al distributore che, comunque, rimane importante, considerando i consumi medi dichiarati di 12,8 litri/100 km nel ciclo misto e di 18,1 litri/100 km in città.



Il brand monzese che punta a offrire veicoli americani con finiture 'premium' di fattura italiana, dal lancio dello scorso aprile ha già consegnato una quarantina di veicoli, per lo più realizzati su base Jeep Wrangler. Dal Ram 2018 è atteso un incremento produttivo: viene proposto a 76.250 euro nella versione a benzina e a 79.910 euro in quella bifuel. Per ora si può acquistare solo nella sede di Monza della Militem, nei prossimi mesi sarà ordinabile anche in altri otto punti vendita sparsi nella Penisola. Inoltre, è già stato annunciato che la gamma della Casa si arricchirà da giugno con la proposta, al momento ancora in fase di studio, sviluppata sulla nuova Wrangler, presentata in poremiere europea pochi giorni fa al Salone di Ginevra.