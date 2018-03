Dacia, arriva serie speciale WOW su Lodgy, Dokker e Sandero

ROMA - Dacia lancia la nuova serie speciale WOW su Sandero, Lodgy e Dokker, puntando a sorprendere i propri clienti con un look inedito, nuovi interni e una tecnologia mai vista prima su Dacia.



Sviluppata su base Stepway, l'equipaggiamento alto di gamma di Dacia, questa versione aggiunge ai tre modelli di riferimento nuovi elementi di design. Sono presenti, infatti, nuovi cerchi Flexwheels da 16'' bitono Sebastian, la nuova tinta Beige Duna inedita sui 3 modelli, retrovisori Shiny Black e nuove decorazioni esterne.



Infine, non poteva mancare il badge WOW che, applicato sul retro, firma la quarta serie speciale di Dacia.



All'interno, le nuove sellerie sfoggiano un design specifico WOW, le cornici della consolle centrale e le bocchette degli aeratori, sono impreziosite da motivi che richiamano il design della Dacia WOW, mentre il volante in pelle garantisce comfort e piacere di guida. A bordo il climatizzatore manuale, la retrocamera posteriore e il Media Nav Evolution. Per la prima volta, su Sandero è disponibile, in opzione, il nuovo climatizzatore automatico.



Inoltre, per quanto riguarda il modello Lodgy viene incrementata la modularità della versione sette posti con i sistema Smart Seat.



La Sandero WOW è disponibile nella motorizzazione benzina 0.9 TCe 90CV, anche in versione GPL e nella motorizzazione diesel 1.5 dCI 90CV; la Dokker WOW sarà equipaggiata con il 1.2 Tce 115CV e diesel 1.5 dCi 90CV mentre la Lodgy WOW è disponibile nelle versioni GPL 1.6 100 CV, benzina 1.2 TCe 115CV e diesel 1.5 dCi 110CV. Su Lodgy è possibile scegliere tra le versioni a 5 o 7 posti. I prezzi della serie speciale WOW partono da: 12.000 euro per Sandero, 14.450 euro per Lodgy ed infine 14.650 euro per Dokker. Il lancio è previsto nel prossimo weekend.