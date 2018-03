Opel Grandland X, debutta top di gamma con 2.0 diesel e AT8

BILBAO Il large suv di Opel compie un passo in avanti ed arriva in una versione inedita, con il massimo della tecnologia di bordo, un motore diesel più potente e silenzioso abbinato ad un cambio automatico ad otto rapporti.



Dopo aver raccolto oltre 70mila ordini da settembre (il lancio al salone di Francoforte) ad oggi, Grandland X debutta nella versione top di gamma Ultimate che, a breve, sarà disponibile anche sui più piccoli Crossland X e Mokka X.



"La scelta di creare una versione così ricca è dettata dalle esigenze del mercato - ha precisato Andrea Leandri, direttore marketing Opel Italia - In Italia infatti le vendite si concentrano al 70-80% proprio sull'alto di gamma. E ovviamente la decisione di puntare sui suv non è un caso dato che si tratta di modelli sempre più richiesti, in Europa e soprattutto in Italia (30% nel 2017)".



In vendita a 38.900 euro, l'allestimento Ultimate porta in cattedra il nuovo motore diesel 2.0 con start/stop da 177 cv in abbinamento al cambio automatico ad otto rapporti AT8, lo stesso impiegato sulle auto del gruppo Psa. Questo propulsore, agile e scattante, ma soprattutto estremamente silenzioso, sviluppa una coppia di ben 400 Nm a 2.000 giri. Con questo motore Grandland X è capace di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 9,1 secondi e di raggiungere una velocità massima di 214 km/h.



Dal punto di vista estetico con la Ultimate il look si fa più elegante e raffinato con i cerchi in lega BiColor da 19 pollici, le barre longitudinali silver opzionali e tetto e coprispecchietti retrovisori esterni con finitura diamond black e il grande tetto panoramico di vetro (a richiesta).



All'interno previsti sedili anteriori riscaldabili ed ergonomici, certificati dall'associazione di esperti di postura AGR. Il portellone posteriore è elettrico ed hands free e si può aprire e chiudere con un semplice movimento del piede. I fari anteriori sono Full Led AFL con sette funzioni differenti mentre il controllo elettronico della trazione IntelliGrip con cinque modalità è disponibile a richiesta. La telecamera anteriore Opel Eye consente di riconoscere i limiti di velocità e avverte in caso di superamento involontario della carreggiata.



In materia di tecnologia, trattandosi di una versione full-optional, un'attenzione particolare è riservata ai sistemi di assistenza alla guida. A bordo è possibile trovare Cruise Control automatico con limitatore di velocità, avviso pre-collisione (Forward Collision Alert) con frenata autonoma di emergenza con rilevamento pedoni, sistema per la prevenzione dei colpi di sonno (Driver Drowsiness Alert), riconoscimento limiti di velocità (Speed Sign Recognition) e avviso in caso di superamento involontario dei limiti di carreggiata (Lane Departure Warning). C'è anche a disposizione - tra le altre cose - l'allerta dell'angolo cieco laterale con i sensori a ultrasuoni e l'assistente automatico al parcheggio.



L'infotainment è garantito invece dal sistema IntelliLink di ultima generazione compatibili con Apple CarPlay e Android Auto con schermi touch grandi fino a 8 pollici.



E per le novità in arrivo? Nei prossimi mesi un 1.5 diesel da 130 cv manderà in pensione l'attuale 1.6. Prevista anche una versione benzina 1.6 da 180 cv abbinata al nuova cambio automatico AT8. È in programma anche l'introduzione della trazione integrale mentre per i più 'sensibili' alle tematiche ambientali ci sarà una versione ibrida plug in Grandlland X PHEV che dovrebbe essere introdotta il prossimo anno.