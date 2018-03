Niente sterzo né volante, dal 2019 GM produrrà Cruise AV

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - General Motors si prepara a passare dalla sperimentazione alla produzione in serie del suo veicolo a guida autonoma Cruise AV, in grado di funzionare senza la presenza di un pilota a bordo. Il modello sarà lanciato nel 2019 e non avrà a bordo né volanti né pedali. La vettura di quarta generazione, evoluzione di quella attualmente utilizzata per i test su strada, verrà assemblata nell'impianto statunitense di Orion, nel Michigan, dove oggi vengono costruite due macchine a marchio Chevrolet, l'elettrica Bolt EV e la Sonic. La vettura autonoma porterà al debutto un nuovo modulo Lidar, integrato da sistemi radar, telecamere e vari sensori: caratterizzato da compattezza e leggerezza, il sistema di laser a scansione sarà montato sul tetto del veicolo. Verrà costruito nello stabilimento di Brownstown. Il gruppo ha annunciato un investimento di 100 milioni di dollari (al cambio oltre 81 milioni di euro), per aggiornare le due fabbriche.



Nell'annunciare il progredire del progetto Cruise AV, Dan Ammann, presidente di GM, ha sottolineato: "Continuiamo a fare grandi progressi riguardo al nostro piano di commercializzarla nel 2019. I nostri team di Orion e Brownstown hanno mostrato grande preparazione nel realizzare veicoli a guida autonoma di grande qualità per i test e relativi pacchi batteria, quindi sono ben preparati a produrre la Cruise AV".(ANSA).