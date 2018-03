C'è un po' di Deltona nel nuovo crossover sportivo Audi SQ2

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - L'ambizioso e coerente obiettivo di Audi di proporre al mercato entro il 2019 una gamma di ben 11 tra suv e crossover, con ogni variante di propulsione, passa anche attraverso una nuova versione 'pepata' del Q2, uno dei modelli attualmente di maggiore gradimento. Questa auto, che sarà denominata SQ2 arriverà entro la fine dell'anno ed andrà a collocarsi al di sotto della 'sorella' maggiore RS Q3. Per la SQ2, scrive il magazine britannico AutoExpress, la Casa del Quattro Anelli ha scelto il quattro cilindri 2.0 turbo già montato nella S3, ma con un livello di potenza inferiore (si parla di 260 Cv anziché 310) per non rendere eccessivamente nervoso il crossover compatto già definito da molti - a livello di design - l'erede dell'iconica Lancia Delta Integrale. E come il modello torinese che ha segnato una tappa storica nell'evoluzione delle sportive stradali, anche il nuovo SQ2 proporrà di serie la trazione Quattro. Ci saranno anche una trasmissione impostata alla dinamicità di guida e lo stesso sistema di sterzo 'progressivo' presente nella S3. Tra le altre caratterizzazioni specifiche spiccano i grandi cerchi con gommatura super-ribassata (che riempiono perfettamente i parafanghi in stile Deltona), i freni sportivi, le ampie prese d'aria anteriori e i quattro tubi di scarico in coda. Alla SQ2, secondo fonti interne ad Audi, potrebbe fare seguito anche una 'pepatissima' RS Q2, equipaggiata in questo caso con il 5 cilindri TFSI da 400 Cv della RS3. (ANSA)