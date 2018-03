Ford vara strategia anti-Jeep, investirà 7 mld per nuovi suv

ROMA - Ford sta per varare una vera e propria offensiva nel segmento più dinamico e redditizio dei mercati globali, quello dei suv. La gamma dell'Ovale Blu in questo ambito verrà rinnovata al 70%, ricollocando un investimento di 7 miliardi che era stato destinato a modelli 'tradizionali' e che serviranno invece per far+ debuttare una serie di nuovi suv e crossover di tutte le taglie. Uno dei 4x4 più importanti, in questa strategia, sarà il Bronco - modello che riprende il nome di un celebre off-road Ford del passato - e che dal 2019 in poi andrà a competere prima in Usa e poi in altri mercati con l'icona Jeep Wrangler e altri fuoristrada 'puri'. Derivato dal pick-up Ranger, il nuovo Bronco avrà una carrozzeria squadrata e molto funzionale che nella conferenza di annuncio è stata mostrata nascosta da un 'telo' e che conferma nelle proporzioni e nei dettagli che risultano comunque visibili le ricostruzioni fatte da siti specializzati, come quella di bronco6g.com. Accanto al Bronco - che verrà proposto anche in variante ibrida - Ford sta lavorando ad un suv di dimensioni più piccole, adatto dunque anche all'Europa. Un mezzo che non ha ancora un nome e che è stato anticipato dalla Casa dell'Ovale Blu con un disegno che ne svela la fisionomia e le forme, per alcuni versi simili a quelle della Jeep Renegade. ''Ford è stata una delle protagoniste nel dare il via al fenomeno dei fuoristrada - ha commentato Jim Farley, responsabile globale mercati di Ford - con le grandi capacità in off-road dal Bronco al Raptor. Ed ora siamo pronti per reclamare il nostro giusto posto di leadership nel segmento dei fuoristrada''. La Casa dell'Ovale Blu ha anche annunciato l'arrivo di una versione ST per l'attuale suv Explorer e la pianificazione di varianti ibride, oltre che per il nuovo Bronco, anche per il pick-up F-150, per Explorer, per Escape e anche per la sportiva Mustang.