I nuovi pneumatici Nokian WR Suv 4 artigliano la neve

IVALO (FINLANDIA) - Destinato a equipaggiare sport utility vehicle e crossover, il nuovo pneumatico WR Suv 4 della Nokian abbina eccellenti doti di comportamento su ghiaccio e neve, che artiglia grazie al particolare disegno del battistrada, a un'elevata sicurezza nelle altre condizioni tipiche della guida invernale. Le sue prestazioni sono state incrementate rispetto al WR 3, che sostituisce parzialmente.



Spiegano i tecnici scandinavi: è superiore, tra l'altro, in frenata su strade imbiancate o bagnate e nella resistenza all'aquaplaning, il pericoloso fenomeno di galleggiamento delle gomme che si può verificare quando si attraversano ad alta velocità delle pozze acqua. Il miglioramento è dovuto a varie novità, tra cui una mescola con maggior contenuto di silice, una carcassa più leggera, ma altrettanto robusta e un'impronta direzionale evoluta.



Progettato per affrontare gli inverni del Centro e Sud Europa, il WR Suv 4 è efficace anche con le condizioni climatiche severe tipiche della Lapponia, come ha dimostrato nel corso di un test effettuato con temperatura tra i -15 e i -9 gradi centigradi, presso il Centro prove della Nokian di Ivalo.



La struttura si trova 200 chilometri più a nord del Circolo Polare Artico. E' qui che, da trent'anni, la Casa inventrice dello pneumatico invernale sviluppa i suoi prodotti prima di metterli sul mercato. Il tracciato si è snodato per un centinaio di chilometri, tra colline e pianura.



Alla guida di vari modelli di Suv, sono state affrontate strade imbiancate, extraurbane pulite ma insidiose per il ghiaccio e tratti chiusi al traffico, coperti da alcuni centimetri di neve fresca. In ognuna di queste condizioni sono emerse le doti positive del WR Suv 4.



Pur non essendo così tecnico come il Nokian Hakkapeliitta R3, saggiato nelle medesime situazioni per una comparazione, il nuovo prodotto è risultato affilato e capace di infondere sicurezza. Migliore in frenata del Suv 3, più silenzioso e performante ad alta velocità dell' Hakkapeliitta, può fornire - garantiscono gli ingegneri dell'azienda finlandese - prestazioni di riferimento anche con fango e pioggia intensa, situazioni non riscontrabili in inverno nelle lande ghiacciate della Lapponia.



La sua struttura prevede fianchi rinforzati con fibra aramidica, materiale normalmente impiegato per i giubbotti antiproiettile. Il suo utilizzo, sottolineano da Nokian, "assicura stabilità e resistenza dello pneumatico a tutti gli urti e i tagli che possono verificarsi durante la guida".



Il battistrada direzionale prevede una particolare alternanza di lamelle e intagli che permette di smaltire al meglio l'acqua e permette un'elevata direzionalità sulla neve. "La nervatura centrale continua stabilizza lo pneumatico su tutte le superfici, soprattutto alle alte velocità. Il supporto tra i blocchi della spalla e la zona centrale con artigli, offre la massima aderenza sulla neve e stabilità ad alta velocità".



Disponibile in Italia dal prossimo autunno, il WR Suv 4 sarà proposto in 57 misure, dai 16 ai 21 pollici, con codici di velocità H (210 km/h), V (240 km/h) e W (270 km/h).