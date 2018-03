C3 Aircross 'a spasso' sulla neve grazie al Grip Control

PASSO DEL TONALE - Che si trattava di un'auto dal successo assicurato si era capito sin dalle prime battute. E infatti, a pochi mesi dal lancio ad ottobre, C3 Aircross ha già totalizzato 50mila vendite in Europa, di cui 5mila in Italia. Questo perché nuova C3 Aircross racchiude nei suoi 4,15 metri di lunghezza tutte le caratteristiche che si cercano in un B-suv: spazio, versatilità, agilità e benessere di bordo. Con la possibilità di riuscire ad affrontare anche i terreni e le condizioni atmosferiche più difficili, peculiarità che solitamente appartiene invece ai veri fuoristrada. Ma nel suo 'piccolo', il B-suv di Citroen pare non abbia davvero nulla da invidiare ai veicoli 4x4, nati per arrampicarsi sui terreni più ardui. Dopo averlo provato sulle strade sinuose della Corsica, abbiamo avuto modo di testarlo anche sulla neve.



E il risultato è stato davvero sorprendente. Nonostante la sola trazione anteriore e l'equipaggiamento di pneumatici misti (mud&snow), la piccola C3 Aircross se l'è cavata senza alcuna difficoltà sulle strade ghiacciate del Tonale. Grazie al dispositivo antislittamento evoluto Grip Control abbinato agli pneumatici specifici, C3 Aircross si è adattata senza problemi al fondo stradale, con l'ausilio fornito dalle cinque differenti modalità di guida: Standard, Sabbia, Fuoristrada, Neve, ESP OFF. Insieme al Grip Control, la funzione Hill Assist Descent ha aiutato a mantenere il veicolo a velocità ridotta anche su forti pendenze. Questa tecnologia infatti permette di conservare la traiettoria e riduce il rischio di perdere il controllo della velocità in discesa e di mantenere il veicolo a una velocità molto ridotta (3 km/h), garantendo così controllo e sicurezza in ogni situazione. Durante la prova, il Grip Control ha lavorato sulla motricità delle ruote anteriori controllandone lo slittamento e migliorando l'aderenza. Con l'Hill Assist Descent, inserito utilizzando il cambio automatico in modalità Neutral, è stato inoltre possibile lavorare sul controllo della velocità della vettura anche nelle discese più ripide con le lastre di ghiaccio che mettevano a dura prova l'aderenza del veicolo. Insomma un'esperienza di guida da suv, abbinata alla spaziosità tipica di uno sport utility vehicle che consente di caricare a bordo attrezzature da sci e oggetti utili per praticare lo sport preferito (il bagagliaio raggiunge una capacità totale di carico di 1.289 litri). Ma in fondo C3 Aircross non è altro che la sorella maggiore di C3, la più venduta in Europa, dalla quale riprende il comfort di bordo, l'uso di vani portaoggetti intelligenti, 4 differenti tecnologie di connettività per collegare l'universo digitale dell'automobilista alla sua vettura e ben dodici funzioni di assistenza alla guida che rendono il viaggio più facile e sicuro.