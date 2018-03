Audi, con 2018 si apre nuova era modelli elettrificati

INGOLSTADT - L'anno in corso sarà uno dei più competitivi nella storia di Audi, dato che verrà lanciato il primo modello dei Quattro Anelli a propulsione totalmente elettrica, il suv e-Tron, a cui seguiranno il suv coupé Q8 (che proporrà in gamma due propulsori turbodiesel di grande efficienza), la nuova generazione del suv 'convenzionale' Q3 e la piccola A1, fabbricata negli impianti Seat a Barcellona. "Nel 2018 lanceremo un numero di novità come mai è accaduto prima - ha detto oggi a Ingolstadt il CEO del Gruppo Audi Rupert Stadler durante la conferenza annuale sui risultati finanziari - ed entreremo nell'era della mobilità elettrica''. In funzione di questa fase di lanci plurimi, Audi non prevede dunque di poter registrare per il 2018 un significativo incremento dei risultati, ma ''già dal 2019 queste iniziative avranno un impatto positivo su vendite e profitti". Entro il 2022 il piano Action and Trasformation varato da Audi - è stato ribadito oggi - porterà a effetti positivi per 10 miliardi di euro, e grazie alla razionalizzazione delle spese e degli investimenti la Casa dei Quattro Anelli sta per dare luce verde a quattro nuovi modelli, con i relativi derivativi, senza variare il budget iniziale.



Durante la conferenza lo stesso Stadler ha mostrato con una punta di orgoglio un bozzetto della inedita quattro porte sportiva e-Tron Gran Turismo che ''verrà costruita nella prossima decade nel sito specializzato di Boellinger Hoefe e che porterà il nostro brand Audi Sport nel futuro''. Come ha confermato il CFO del Gruppo Audi, Alexander Seitz, l'azienda continuerà ''ad ottenere un ROS all'interno della forchetta 8-10% anche in vista di un generalizzato aumento delle spese per il futuro''.