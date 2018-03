ROMA - L'anteprima mondiale del nuovo Toyota Rav4 è prevista al prossimo salone dell'auto di New York, il prossimo 28 marzo. Al momento l'unica informazione diffusa dal costruttore del Sol Levante è un video 'teaser' che lascia ancora tanto spazio all'immaginazione. Il suv nipponico debutterà nella sua quinta generazione e con molta probabilità, in pieno stile nipponico, sarà offerto - come accaduto per CH-R - con motorizzazione ibrida.