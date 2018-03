Suzuki: serie limitata Ignis Ginza, nome da quartiere Tokyo

ROMA - Una serie speciale che prende il nome da un celebre quartiere di Tokyo. Si chiama Ginza la nuova versione di Ignis che debutta in soli 100 esemplari. Sviluppata sulla base della versione 1.2 Hybrid iTOP 2WD, è ordinabile anche con trasmissione 4WD Allgrip Auto.



La Limited Edition Ginza è proposta esclusivamente con la vernice metallizzata extra serie Bianco Artico, ha il logo Ginza sul montante B, il listello frontale in tinta e le coppe degli specchietti retrovisori ornate dal motivo pied-de-poule. La stessa trama, utilizzata in tante collezioni dagli stilisti più prestigiosi, riveste la parte centrale dei sedili anteriori e posteriori, mentre i lati sono in morbida ecopelle nera. La consolle centrale e le maniglie porte sono 'vestite' con finitura Titanium, abbinate alle cuciture dei sedili e al profilo inconfondibile di Ignis, ricucito nello stesso colore sui poggiatesta anteriori. Infine la personalizzazione viene 'firmata' da un'etichetta ricamata con numero di serie in rosso.



Allestita sulla base della versione iTop, Ignis Ginza dispone di una dotazione completa, che comprende dispositivi e accessori proposti di solito su auto di segmento superiore, come i sistemi di sicurezza attiva 'attentofrena' (Active Emergency Brake), 'restasveglio' (Weaving Alert Function) e 'guidadritto' (Lane Departure Warning) grazie alla tecnologia a doppia camera DCBS (Dual Camera Brake System).



A questi si aggiungono: sistema Infotainment con schermo touchscreen da 7'', navigatore, Bluetooth, radio DAB+, USB e AUX-IN, connettività smartphone con Android Auto, Apple CarPlay e MirrorLink, climatizzatore automatico, cruise control, sistema 'chiavintasca' (Keyless), fari full LED con sensore crepuscolare e ai fendinebbia, cerchi in lega da 16'', sedili anteriori riscaldabili e sedili posteriori sdoppiabili in modo indipendente, scorrevoli e frazionabili 50:50.



La Limited Edition Ginza è equipaggiata con la tecnologia Suzuki Hybrid che utilizza il dispositivo Integrated Starter Generator (ISG), che possiede una funzione elettrica e una batteria agli ioni di litio ad elevata capacità. Il prezzo di questa edizione limitata in versione 1.2 Hybrid 2WD è di 18.950 euro, mentre la variante 4WD Allgrip ha un listino di 20.450 euro.