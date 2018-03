Ford Ka+ Active nuova Edge sotto i riflettori di Ginevra

ROMA - Con la presentazione del restyling della Edge e il debutto della versione rialzata Active della citycar Ka+, a Ginevra Ford conferma la sua intenzione di presidiare il settore dei Suv e dei crossover. Alla kermesse elvetica, in svolgimento sino al 18 marzo, la Casa dell'Ovale Blu propone come novità anche la serie limitata ''Bullit'' dell'iconica Mustang.



Rinnovato nello stile, in vendita in Europa entro fine anno, il nuovo Edge adotta motori rivisti dal punto di vista ambientale. L'offerta è stata ampliata con un Diesel biturbo 2.0 EcoBlue da 238 Cv. Questo Suv 'full-size' è stato arricchito nella dotazione tecnologica con numerosi dispositivi di assistenza alla guida (tra cui controlo della velocità di crociera di tipo adattivo, con marcia stop&go). Il suo equipaggiamento è più ricco e comprende il sistema multimediale SYNC 3 con comandi vocali. Viene proposto in abbinamento a uno schermo a sfioramento da 8 pollici. Tra i nuovi optional figurano un impianto hi-fi da 100 W firmato B&O PLAY e una piattaforma wireless per la ricarica dei dispositivi elettronici.



Nella gamma Edge, inoltre, debutta la versione sportiva ST: si differenza dal resto della gamma per la griglia frontale nera, per i paraurti e le minigonne in tinta con la carrozzeria, per il doppio scarico cromato e per i cerchi bruniti da 20''.



All'interno spiccano il sedili parzialmente rivestiti in pelle, di tipo a regolazione elettrica (10 vie), il volante in pelle traforata, i pedali in alluminio e i tappetini 'premium'. Sono standard le sospensioni sportive, supportate dal Ford Adaptive Steering Wheel, che, chiariscono da Ford ''varia dinamicamente il rapporto tra giri del volante e direzione delle ruote in base alla velocità, per ottimizzare manovrabilità e precisione''.



La nuova Ka+ Active è una proposta diretta a chi cerca una citycar dall'aspetto "suvvizzato". Ha un aspetto più muscoloso' rispetto al resto della gamma, sfoggia una griglia anteriore specifica e inediti cerchi da 15''. E' stata rivisitata anche per quello che riguarda l'arredo interno. Chiariscono da Ford: ''presenta una guida rialzata di 23 mm e design degli esterni reso più accattivante, dai passaruota di ispirazione sportiva, alla finitura in colore nero per la griglia frontale, sia superiore sia inferiore, alle barre al tetto'' Per realizzare la limited editon Bullit della Mustang, il Costruttore ha tratto ispirazione dalla vettura protagonista con Steve McQueen dell'omonima pellicola cinematografica del 1968, diretta da Peter Yates. Monta un motore V8 di 5,0 litri, messo a punto specificatamente per questa versione: può erogare sino a 464 Cv e una coppia massima di 529 Nm. La macchina viene proposta in due colori: nero e verde, quest'ultimo è lo stesso Dark Highland Green della vettura del film.