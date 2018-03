DS, al debutto nuova E-Tense Fe 19 pronta per Formula E

ROMA - Nell'ambito dell'impegno all'interno del Campionato di Formula E Fia, DS presenta la monoposto di seconda generazione 100% elettrica da competizione: DS E-TENSE FE 19. La scocca della monoposto a zero emissioni è stata modificata in modo radicale: nuova definizione aerodinamica con migliore assetto, meno resistenza (drag) e senza alettone posteriore, nuove batterie, nuovi pneumatici e una protezione anteriore supplementare (HALO) sono le caratteristiche principali dell'ultima versione della sportiva. Con tre anni di esperienza acquisita nel campionato, DS Performance ha progettato una catena di trazione completamente nuova. Il nuovo motore DS E-MOTOR 19 è accompagnato da un sistema di recupero dell'energia ottimizzato ed è abbinato ad una nuova trasmissione, una nuova sospensione posteriore, un nuovo sistema di raffreddamento, un nuovo sistema di frenata pilotato al 100% e una nuova elettronica ottimizzata per gestire l'energia.



La nuova DS E-TENSE FE 19 integra le ultime soluzioni progettate da DS Performance: gli studi sono iniziati a settembre 2016 e i primi elementi sono stati testati sui banchi di DS Performance durante la primavera 2017. La massa minima complessiva di 900 chili, pilota compreso, e con una batteria da 380 chili, rappresenta la sfida più impegnativa. DS Performance lavora anche sullo sviluppo di un sistema innovativo di recupero dell'energia mediante il controllo elettronico della frenata.



DS E-TENSE FE 19 verrà presentata in anteprima con una decorazione nero mat che valorizza la nuova firma visiva di DS Performance. I tratti dorati rappresentano il savoir-faire francese nel lusso, tanto caro a DS Automobiles.



Le conoscenze acquisite nelle competizioni accelerano lo sviluppo della gamma elettrificata di DS Automobiles. Tutti i prossimi modelli del marchio, infatti, saranno disponibili in versione ibrida ricaricabile o 100% elettrica. Primo esempio concreto: DS 7 Crossback E-TENSE 4x4 imbarcherà due motori, per una potenza totale di 300 cavalli, con un'autonomia 100% elettrica superiore a 60 chilometri.