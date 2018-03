Jaguar, a Ginevra una versione speciale XJ per Iron Maiden

ROMA - Al motor show di Ginevra Jaguar Classic presenta la Jaguar XJ 'Greatest Hits', vettura personalizzata per il batterista degli Iron Maiden, Nicko McBrain, con cui iniziano anche le celebrazioni per i festeggiamenti del 50° anniversario della XJ.



Questa speciale commessa nasce dalla collaborazione tra Nicko, gli ingegneri e i maestri artigiani del Jaguar Land Rover Classic Works di Coventry e Wayne Burgess, Jaguar Design Studio Director. Per completare il progetto sono state necessarie più di 3.500 ore di lavoro, con oltre 4.000 componenti ridisegnate, rifinite e riposizionate. Diversamente da qualsiasi altra XJ antecedente al 1984, questa vettura dispone di sostanziali modifiche agli esterni, agli interni, alla trasmissione e alle sospensioni, in modo da soddisfare tutte le richieste e i desideri di Nicko. Tra le modifiche che riguardano questa versione speciale, i paraurti anteriori e posteriori integrati senza soluzione di continuità nei parafanghi modificati, con speciali cromature e inserti laterali US a filo; i passaruota anteriori e posteriori svasati e riprofilati che ospitano speciali cerchi da 18 pollici con penumatici Pirelli P Zero 235/45 R18; i sottoporta e le aperture delle portiere posteriori modificate; le sospensioni anteriori e posteriori aggiornate con ammortizzatori regolabili al posteriore; le rifiniture con vernice Mauve; la sostituzione delle maniglie delle portiere e dei cupolini degli specchietti con quelli della XJ Serie 2; i fari a LED con luci diurne 'Halo'; la doppia bocchetta per il carburante; le nuove guarnizioni delle portiere per ridurre la rumorosità e una maggiore insonorizzazione; il touchscreen integrato con navigatore satellitare, telefono, telecamera posteriore e sistema d'infotainment; i sedili modificati con speciali schiume per un maggior comfort; il nuovo sistema audio con presa USB e comandi in alluminio ispirati all'amplificatore della chitarra elettrica; il pulsante Starter sul cruscotto; il sistema di climatizzazione aggiornato e la chiusura centralizzata con comando remoto.



All'interno, i sedili sono rivestiti a mano con pelle Pimento Red, piping nero e poggiatesta goffrati. Anche i tappetini neri sono stati realizzati a mano e, insieme ai rivestimenti in Alcantara, completano la gamma delle finiture.



La plancia presenta impiallacciature Sycamore in Dark Grey, il materiale preferito per i rullanti di Nicko.