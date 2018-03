Con la SV a Ginevra la Range Rover si veste da coupé

GINEVRA - Per celebrare i 70 anni del brand, la Land Rover ha realizzato la serie speciale SV Coupé della Range Rover.



Assemblata a mano in Gran Bretagna, nel Warwickshire, dalla divisione Special Vehicle Operations, questa interpretazione in chiave sportiva dell'iconico modello a trazione integrale verrà costruita in soli 999 esemplari per tutto il mondo. In passerella al Salone di Ginevra, dove è stata svelata in premiere mondiale, il primo ''Suv Coupé full size di lusso del mondo'', come è stato definito dagli uomini marketing della Casa, sfoggia un profilo a due porte ispirato alla Range del 1970. L'abitacolo è pensato per ospitare nel massimo comfort sino a quattro persone.



Equipaggiata con un motore V8 a benzina di 4.999 cc da 565 Cv di potenza massima, in grado di erogare un picco di coppia di 700 Nm, la SV Coupé adotta un cambio automatico a otto rapporti: accelera da 0 a 100 km/h in circa 5,3 secondi e può raggiungere una velocità massima di 266 km/h.



John Edwards, Managing Director della Divisione Jaguar Land Rover Special Operations, ha sottolineato: ''Land Rover ha creato il segmento dei Suv di lusso quasi 50 anni fa con la Range Rover. Lanciando la nuova SV Coupé, offriremo ai clienti una combinazione di lusso impareggiabile e di esclusività''.