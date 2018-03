La 'vision' Porsche per il tempo libero è Cross Turismo

ROMA - Nel futuro di Porsche la mobilità elettrica giocherà un ruolo importante come anticipa il concept Mission E Cross Turismo, presentato in anteprima mondiale all'ottantottesima edizione del Salone di Ginevra. Carrozzeria filante, rialzata rispetto a quella della Panamera ma non così imponente come quella dei Suv Cayenne e Macan, il prototipo della Casa di Zuffenhausen abbina attenzione per l'ambiente alla passione per la vita in libertà. Il primo Cross Utility Vehicle (CUV) del Costruttore tedesco è equipaggiato con due motori a zero emissioni della potenza complessiva di 600 Cv (400 kW), alimentati da batterie agli ioni di litio che garantiscono sino a 500 km di autonomia e si possono ricaricare all'80% in soli 15 minuti.

Lungo 4,95 metri, largo 1,99, il Cross Turismo rappresenta l'ideale continuazione nella ricerca e sviluppo che parte dal concept Mission E svelato al Salone di Francoforte del 2015. Progettato per ospitare comodamente quattro persone, il nuovo studio promette performance in linea con la tradizione del marchio: da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e da 0 a 200 km/h in meno di 12 secondi. (ANSA).