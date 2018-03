Ecco 911 GT3 RS, la Porsche aspirata più potente di sempre

GINEVRA - Porsche festeggia in grande stile il suo 70/o compleanno con il debutto al Salone di Ginevra della sua più potente vettura sportiva ad alte prestazioni e con motore aspirato (non turbo dunque) omologata per circolare su strada.



La nuova 911 GT3 RS - che sarà la 'reginetta' allo stand Porsche al Palexpo' - è infatti dotata di un motore 4 litri che eroga una potenza di 520 Cv. I dettagli tecnici di questo modello saranno svelati durante a conferenza stampa di presentazione di questo 'bolide' che si terrà presso lo stand Porsche, nel Padiglione 1.



Questo debutto fa parte del fitto programma di iniziative per festeggiare la presentazione - nel giugno 1948 - della prima vettura sportiva a portare il nome Porsche, la 356 N.1 Roadster.



I festeggiamenti proseguiranno con la mostra '70 anni di auto sportive Porsche', in programma dal 20 al 31 marzo a Berlino, presso il Volkswagen Group Forum Drive.



Anche il Museo Porsche di Stoccarda celebrerà l'anniversario con una mostra speciale a partire dal 9 giugno e nello stesso giorno, Porsche inviterà gli appassionati delle sportive all'evento Sports Car Together Day, in programma presso tutte le sue sedi nel mondo. Durante il weekend del 16-17 giugno, la Casa di Stoccarda organizzerà per i suoi dipendenti e i cultori del marchio una festa aperta al pubblico all'interno del e attorno al Museo Porsche.



Altre occasioni per festeggiare l'anniversario saranno il Festival della Velocità che si terrà presso il circuito automobilistico di Goodwood, nel Regno Unito dal 12 al 15 luglio, e la Rennsport Reunion in programma in California dal 27 al 30 settembre. I festeggiamenti si concluderanno il 13 ottobre con l'evento Notte dei suoni.