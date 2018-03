A Ginevra premiere mondiale della e-Racer 100% elettrica

ROMA - Première mondiale per la Cupra e-Racer, la prima turismo racing 100% elettrica, debutto per il nuovo marchio Cupra e la Cupra Ateca. A pochi giorni dall'avvio del Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra, Luca de Meo, presidente Seat, ha tenuto una videoconferenza sul web per presentare le ultime novità in casa Seat e Cupra.



Tra i protagonisti dello stand Cupra ci sarà la Cupra e-Racer, un'auto da corsa in grado di erogare una potenza continua di 408 CV, con un picco massimo di 680 CV: sarà il primo modello turismo da gara 100% elettrico al mondo. Sullo stand avverrà anche la presentazione della nuova Leon Cupra R ST equipaggiata con motore 2.0 TSI da 300 CV, trazione integrale 4Drive e cambio DSG, mentre sulla Leon FR cinque porte farà il proprio debutto il motore 1.5 TSI EVO da 150 CV (110 kW). Per quanto riguarda la Seat Ibiza, la versione FR sarà dotata per la prima volta del propulsore 1.0 TGI da 90 CV (66 kW) alimentato a metano. Il nuovo Digital Cockpit della Seat sarà un'altra delle principali novità del Salone di Ginevra 2018. La plancia digitale sarà introdotta a bordo della Cupra Ateca, delle Seat Leon Cupra R ST, Leon FR e Arona. Il Digital Cockpit è un cruscotto progettato sotto forma di display interattivo dal design moderno e versatile, oltre ad offrire molteplici funzionalità e possibilità di personalizzazione per soddisfare le esigenze del conducente. Un'altra delle novità che la Seat porterà a Ginevra è l'integrazione di Shazam a bordo delle proprie vetture.