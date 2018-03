A Ginevra Alpine propone due nuove versioni della A110

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Sulla scia del successo ottenuto dalla Première Edition, la Alpine si prepara a lanciare le versioni Legend e Pure della sua coupé A110. Recentemente tornato sul mercato, proprio con questa sportiva a due posti, il Marchio francese del gruppo Renault mostrerà le novità all'imminente Salone di Ginevra (8-18 marzo). Si tratta di due varianti sul tema che esaltano aspetti differenti del carattere della vettura.



Più leggera di 23 kg rispetto al modello di lancio (1.080 contro 1.103 kg), la Pure propone contenuti essenziali a vantaggio del piacere di guida. Più attenta alle esigenze di comfort, la Légend (1.100 kg) offre un equipaggiamento ricco, pensato per viaggi in maggior relax. Per le nuove arrivate elementi comuni alla Première Edition sono il design intrigante, la tenuta di strada superlativa, grazie a un assetto efficace e a una struttura in alluminio leggera ma resistente e, soprattutto, il motore. Si tratta di un quattro cilindri 1.8 a benzina sovralimentato da 252 Cv, accoppiato a un rapido cambio a doppia frizione a sette rapporti che è un piacere da manovrare e che permette alla macchina di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi. Con l'ampliamento della gamma, la Casa di Dieppe punta a soddisfare le richieste di una clientela più ampia ed esigente.



Nella nota che annuncia il reveal, il Costruttore sottolinea: "Le A110 Pure e Légende rimangono fedeli ai principi senza tempo di Alpine: linee compatte, leggere e scattanti. La Pure rivolta a una clientela che desidera aderire il più possibile al DNA di Alpine, alla ricerca del piacere di guida dato dalla sinuosità delle strade di montagna attraverso sensazioni di velocità e leggerezza. Légende aggiunge un tocco di raffinatezza e sofisticatezza alla guida quotidiana e ai viaggi più lunghi. Le dotazioni di serie comprendono anche i sedili 'Comfort' a 6 vie di Sabelt e interni armoniosi in pelle e carbonio lucido". I prezzi delle vetture, le dotazioni e i tempi di arrivo nei saloni italiani del brand (a Roma e a Milano) saranno diffusi in occasione della rassegna elvetica.(ANSA).