Riflettori puntati a Ginevra su Jeep Wrangler e Cherokee

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - In uno stand dalla superficie raddoppiata rispetto alle precedenti edizioni e completamente riprogettato per esaltare le due anime - avventurosa e metropolitana - del marchio, Jeep porta all'edizione 2018 del Salone di Ginevra due anteprime assolute per l'Europa. Si tratta del nuovo fuoristrada 'puro' Wrangler - che arriva ora nel nostro Continente dopo il lancio in Usa - e dell'evoluzione di Cherokee, il suv che ha fatto la storia della categoria. A fianco di queste due novità saranno esposte in prima europea anche il Grand Cherokee Trackhawk, che con 700 Cv è il suv Jeep più potente di sempre, e l'inedita serie speciale Jeep Compass Night Eagle, insieme alle ultime novità nella gamma Renegade e Grand Cherokee. Il brand americano del Gruppo FCA, che ha scritto le pagine più affascinanti della guida in fuoristrada a livello mondiale, apre un nuovo capitolo della sua straordinaria storia iniziata nel lontano 1941 grazie a queste importanti novità, che vanno a coprire tutte le esigenze e a soddisfare tutte le aspirazioni della clientela. In particolare l'ottava generazione di Wrangler mantiene tutte le leggendarie caratteristiche 4x4, proponendo un design ancora più moderno che rimane fedele all'originale e che si combina a sistemi avanzati di propulsione, a maggiori opzioni per la guida open-air e a contenuti tecnologici per la sicurezza e la connettività che rappresentano lo stato dell'arte. Wrangler 2018 è un vero e proprio concentrato di tecnologia avanzata, come dimostra la disponibilità di tre nuovi sistemi Uconnect - Uconnect 5-, 7- and 8.4 NAV, con schermi da 5.0, 7.0 e 8.4 pollici per offrire innumerevoli nuove funzioni di navigazione, intrattenimento e comunicazione vivavoce, oltre a una lunga serie di nuove caratteristiche che migliorano sia l'esperienza di guida sia il comfort dei passeggeri a bordo tra cui il quadro strumenti full-color a LED sulle versioni Sahara e Rubicon. Anche la sicurezza è un elemento centrale della nuova generazione di Wrangler che propone numerosi sistemi di assistenza alla guida, tra cui il Blind-spot Monitoring con Rear Cross Path detection, l'assistenza al parcheggio Front and Rear Park Assist, e la telecamera posteriore Park View con griglia dinamica. La seconda novità esposta a Ginevra, anch'essa in anteprima per la regione EMEA, è l'evoluzione di Cherokee, che si presenta con un design nuovo, premium e fedele al Dna Jeep, ma anche coninediti contenuti in termini di tecnologia e nuovi sistemi di propulsione. Al suo fianco e al suo esordio europeo, Grand Cherokee Trackhawk che è equipaggiato con il V8 6.2 sovralimentato da 700 Cv di potenza e 868 Nm di coppia, il modello più potente e veloce mai creato dal marchio Jeep. L'edizione speciale Night Eagle della Compass è invece caratterizzata dai dettagli e dalle finiture esterne in nero lucido che conferiscono un look più aggressivo e maggiore sportività al design distintivo del suv compatto Jeep. Si completa così la gamma Night Eagle che negli ultimi tre anni è stata declinata con successo sui modelli Renegade, Cherokee, Grand Cherokee e Wrangler. Sulla passerella svizzera sfileranno anche le più recenti novità della gamma disponibile in Europa, ad iniziare dalla Renegade MY18, ora più connessa e funzionale grazie ad aggiornamenti sul sistema di infotaiment dotato di schermi da 5'', 7'' e 8.4'', nuove funzionalità di navigazione, intrattenimento e comunicazione vivavoce e nuovi contenuti che migliorano sia l'esperienza di guida sia il comfort dei passeggeri a bordo. Al Palexpo' Renegade sarà esposto nella versione top di gamma Limited con livrea Carbon Black e nuovi interni Polar Plunge, equipaggiato con motore benzina MultiAir 2 1.4 da 170 Cv. Accanto a Renegade riflettori puntati anche sul nuovo Grand Cherokee S - l'esclusiva serie speciale che aggiunge sportività al suv più premiato di sempre - esposto nella colorazione Bright White Clear Coat con interni in pelle e camoscio neri abbinati al propulsore diesel Multijet II 3.0 da 250 Cv. (ANSA)