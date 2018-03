Lexus svela prima immagine ufficiale dell'urban crossover UX

ROMA - Lexus, il brand premium del Gruppo Toyota, ha svelato una prima immagine del nuovo urban crossover compatto UX in vista del suo debutto mondiale il prossimo 6 marzo al Salone dell'Auto di Ginevra. Assieme ad un video dedicato a UX, questa fotografia ufficiale conferma le scelte che erano state anticipate con i primi teaser, con un design audace che combina l'aggressività del frontale, l'importanza del corpo vettura e la compattezza delle dimensioni. Credenziali di crossover che si ritrovano - si legge nella nota di Lexus - nelle fiancate muscolose e nella linea di cintura alta. Sotto alla carrozzeria UX nasconde un telaio completamente nuovo che conferisce a questo modello una elevata stabilità e - in combinazione con il baricentro basso - doti dinamiche tipiche di una berlina. All'interno il cockpit dinanzi conducente si combina con uno spazio dedicato ai passeggeri ampio e confortevole, e nel complesso con una eccellente visibilità. Il nuovo UX - che rappresenta una importante pedina nella strategia Lexus per il mercato europeo - sarà presentato a Ginevra da Pascal Ruch, nuovo responsabile del brand per l'Europa, e dall'ingegnere Chika Kako, capo del progetto UX.