Il Sav con stile da coupé, arriva a metà mese nuova Bmw X2

(ANSA) - MILANO, 1 MAR - Debutto previsto nel weekend del 16-18 marzo per la Bmw X2, la vettura più urban della gamma X.



Le linee, che riprendono lo stile della X1, sono state rese più 'cool' e sinuose: il risultato è una vettura che mostra due anime, quella dei Sav Bmw abbinata all'eleganza delle coupé della casa di Monaco. In vendita a partire da 33.500 euro, quest'auto ha un target di riferimento ben definito: studiata per il mondo dei giovani da una vita attiva, dinamica e fortemente connessa, la X2 viene considerata la prima 'auto nativa' digitale di Bmw. Esteticamente le linee sottolineano la doppia natura del Sav: nella parte superiore della carrozzeria, la spalla crea diverse aree che riflettono la luce e che donano all'abitacolo la vivacità di una coupé. Nella parte inferiore invece è possibile trovare tutti gli elementi tipici della famiglia X: cofano corto, rivestimento perimetrale nel tipico colore 'Frozen Grey', passaruota angolari e discreta altezza da terra.



Osservandola frontalmente si nota il doppio rene che ora si allarga verso il basso, segnando una prima assoluta per una Bmw moderna. Il posteriore è vigoroso, le spalle larghe e robuste: i gruppi ottici a Led e dalla tipica forma a 'L' continuano verso il portellone, rimarcando l'assetto sportivo.



All'interno la plancia ospita i comandi in pannelli nero lucido, il sistema di Infotainment con un display informazioni centrale indipendente da 6,6''' o 8,8'' (optional) è in linea con il resto dell'ambiente. Disponibile l'Head-Up Display (OE) che proietta tutte le informazioni importanti direttamente sul parabrezza nella visuale del guidatore aumentando la sicurezza a bordo. Tanta la tecnologia a disposizione: i servizi Bmw Connected si basano sull' 'Open Mobility Cloud' che fornisce servizi personali in relazione all'ID dedicato. Attraverso lo smartphone, invece, grazie al Bmw Connected+ è possibile condividere le destinazioni tramite app, web e calendari; salvare quelle frequenti; localizzare, aprire e chiudere il veicolo. Bmw prevede anche una serie di servizi on board attraverso il Connected Drive Services che comprende servizio di concierge, teleservices per avere supporto in qualsiasi momento, Apple CarPlay e Real Time Traffic Information. Non mancano i dispositivi di assistenza alla guida come l'avvisatore di cambio accidentale della corsia, l'avvisatore di pericolo di tamponamento con funzione di frenata City, l'avvertimento presenza persone con funzione di frenata City che interviene in presenza di pedoni (di serie) e l'Intelligent parking. X2 è declinata in cinque versioni: oltre quella di ingresso, sono disponibile la Advantage (35.150 euro), Business-X (36.850 euro), M Sport (40.300) ed M Port X in vendita a 40.300 euro. (ANSA).