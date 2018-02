Maserati Quattroporte S Q4 'regina' anche su neve e ghiaccio

COURMAYEUR - Alle qualità che ne hanno decretato il successo - come il valore del brand, l'eleganza del design e l'accuratezza delle finiture (nella migliore tradizione dell'artigianalità Made in Italy) - Maserati Quattroporte ha aggiunto per il model year 2018 interessanti aggiornamenti della meccanica e dei contenuti. L'ammiraglia del Tridente esalta così quel perfetto equilibrio che nelle Maserati coesiste da sempre tra esclusività, prestazioni, emozionalità e qualità della vita a bordo. L'obiettivo è quello di riconfermare l'ottimo andamento delle vendite (dal giorno del suo debutto nel 2013 fino al primo trimestre 2017 ne sono state consegnate 35.000 ai clienti di 72 Paesi del mondo) e rafforzarsi in quei mercati, come la Cina, gli Stati Uniti e alcuni Paesi europei.



Grazie alla maggior potenza del suo motore V6, all'adozione dello sterzo elettroassistito che interagisce con i nuovi sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e del controllo integrato del veicolo, Quattroporte è ora ancora più emozionante, e al tempo stesso facile e sicura da guidare, comprese quelle situazioni - come neve e ghiaccio - che non sembrano essere il terreno ideale per sfruttare il Dna sportivo del Tridente e 'divertirsi' anche se si è al volante di una berlina di rappresentanza da 5 metri e 26 cm.



A seguito degli aggiornamenti apportati ai propulsori V6 Made in Ferrari le due versioni S e SQ4 - quest'ultima oggetto del test invernale in Valle d'Aosta - dispongono ora di una potenza di 430 Cv e una coppia massima di 580 Nm, cioè 20 Cv e 30 Nm in più rispetto al model year 2017. La Quattroporte S Q4 guadagna così un decimo nell'accelerazione da 0 a 100 km/h passando da 4,9 a 4,8 secondi. Nella guida della S Q4 si apprezzano anche la precisione dei nuovo sterzo elettrico - base indispensabile per il funzionamento dei molti sistemi di assistenza automatica alla guida, i cosiddetti ADAS - e l'efficienza del cambio automatico ZF. Si tratta di una moderna unità a otto rapporti che permette ora cambi marcia più rapidi, ottimizza i consumi e riduce rumore, vibrazioni, e ruvidezza. Secondo la tradizione Maserati, questa trasmissione prevede 5 modalità di funzionamento: Auto Normal, AutoSport, Manual Normal, Manual Sport e ICE, tutte selezionabili tramite i pulsanti alla sinistra del pomello del cambio. Chi deve affrontare neve e ghiaccio ha a disposizione la modalità ICE che è stata studiata per assicurare una riduzione considerevole dei consumi ma anche la guida più sicura anche in condizioni di bassissima aderenza. Posizionando il selettore su questa scelta la trasmissione cambia rapporto nel modo più soft possibile. Il sistema di trazione integrale S Q4 è stato studiato per assicurare il massimo livello di trazione e di confort in tutte le condizioni ottimizzando al contempo i consumi. La sensazione di guida che si prova è quella che è offerta dalle auto sportive a trazione posteriore (una dote tipica delle Maserati) ma con tutti i vantaggi delle quattro ruote motrici. In condizioni di scarsa aderenza o in caso di perdita di aderenza all'assale posteriore il sistema reagisce immediatamente (150 millisecondi) trasferendo la trazione necessaria alle ruote anteriori fino a una distribuzione 50:50 fra ruote anteriori e posteriori. Durante la guida, un sofisticato algoritmo messo a punto da Maserati consente di monitorare in tempo reale numerosissimi parametri dinamici della vettura (slittamento delle ruote, angolo di sterzata e d'imbardata, accelerazione, velocità, azione frenante ed ESP, oltre al grip delle ruote rispetto allo stile di guida) e ottimizzare l'aderenza di ogni singola ruota, una strategia che ha come unico obiettivo quello di ottenere il miglior equilibrio possibile fra piacere di guida e sicurezza. La Maserati Quattroporte S Q4 430 Cv è proposta a 117.802 euro, prezzo che sale a 129.392 euro per gli allestimenti GranLusso e GranSport.