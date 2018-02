Volkswagen conferma: suv T-Roc anche in variante scoperta

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Volkswagen ha confermato la futura produzione di una variante cabriolet basata sul suo modello T-Roc. Il primo suv decappottabile della Casa di Wolsburg sarà prodotto a partire dalla prima metà del 2020 e comporterà un investimento di oltre 80 milioni di euro per allestire la linea di produzione nello stabilimento tedesco di Osnabruck, un impianto legato storicamente alle Volkswagen scoperte - vi veniva costruita la Maggiolino Cabrio e l'iconica Karmann Convertible - salvaguardando così anche i posti di lavoro in questa fabbrica.



''Volkswagen sta diventando sempre più la marca dei suv e dei crossover - ha detto Herbert Diess, presidente del consiglio di amministrazione del brand Volkswagen - T-Roc sta già fissando nuovi standard nel suo segmento e con una cabriolet basata sul T-Roc aggiungeremo alla gamma un modello molto accattivante.



Sono particolarmente felice di sottolineare che possiamo contare sull'esperienza pluridecennale dei lavoratori di Osnabruck nella produzione di cabriolet. Lo stabilimento ora ha brillanti prospettive per il futuro''. Dopo la fase di avvio, per questa fabbrica - dove ora vengono costruite la Volkswagen Tiguan e la Porsche Cayman - è stato pianificato un volume di produzione annuo fino a 20.000 veicoli.



Il segmento dei suv sta dando un contributo determinante alla crescita della marca Volkswagen. Con 720.000 esemplari consegnati, Tiguan è tra i 10 modelli e i 3 suv più venduti al mondo. Entro il 2020, la Marca intende espandere la sua gamma suv mondiale a 20 modelli. A quel punto, circa il 40% dei veicoli venduti dalla Volkswagen saranno suv. Con la nuova cabriolet basata sul T-Roc, la Volkswagen rafforzerà ulteriormente la sua offerta di crossover compatti, uno dei segmenti che cresce più rapidamente nel mercato automobilistico mondiale. (ANSA)