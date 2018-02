Seat, tecnologia in auto per ridurre incidenti e polizze

(ANSA) - BARCELLONA, 26 FEB - Si chiama Cristobal, come il patrono degli automobilisti San Cristoforo, la nuova concept car con cui Seat punta ad abbattere il tasso di incidenti, e anche le polizze auto, grazie alla tecnologia. Presentata al Mobile World Congress in corso a Barcellona, la Leon Cristobal è un prototipo equipaggiato con 15 assistenti di sicurezza.



Dal "blind spot" che avverte della presenza di un altro veicolo nell'angolo cieco, al blocco delle portiere se si tenta di scendere mentre un ciclista sta passando accanto all'auto, la dotazione hi-tech mira a un calo del 40% delle principali cause di incidenti stradali tra cui distrazione, alcol, eccesso di velocità e stanchezza. Rivolto agli under 25, ha spiegato il presidente di Seat Luca de Meo, avrà tra i risvolti anche la possibilità di ridurre il costo dell'assicurazione.



Accanto a Cristobal, Seat ha presentato un simulatore di guida che dà una visione a 360 gradi sul futuro della digitalizzazione sviluppata dalla casa automobilistica.