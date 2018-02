SsangYong e-SIV, presto realtà il primo suv 100% elettrico

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Sarà il presidente e consigliere delegato di SsangYong Motor Company Johng-Sik Choi a presentare personalmente il nuovo concept di suv 100% elettrico, denominato e-SIV, durante la prima giornata stampa al Salone di Ginevra il prossimo 6 marzo.



La proposta del costruttore coreano - in cui la sigla e-SIV significa Electronic Smart Interface Vehicle - ha una taglia media e anticipa molto chiaramente la volontà di portare rapidamente sul mercato, nei Paesi in cui la mobilità non termica è già protagonista, un suv 100% elettrico, ma - come si legge nella nota - fornisce anche indicazioni su quella che sarà la filosofia di design per i prossimi suv SsangYong.



Come specificato dal costruttore, e-SIV offrirà un'autonomia NEDC di 450 km, grazie ad una batteria da 61,5 kWh che alimenta il motore elettrico da 140 kW, pari a 188 Cv. Si tratta del quinto prototipo di modelli EV dell'azienda coreana, che nel 2010 aveva mostrato il KEV1, seguito dal KEV2 (2011), dal e-XIV (2012) e dal Tivoli EV-R esposto a Ginevra nel 2015. (ANSA)