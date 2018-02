Con Hyundai Kite a Ginevra rivive il mito dune buggy

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Rinasce il mitico dune buggy. L'IED (Istituto Europeo di Design) presenta in anteprima mondiale al Salone di Ginevra la concept car ispirata a praticità e divertimento realizzata con lo European Design Center Hyundai. Hyundai Kite è il risultato del progetto di tesi del gruppo internazionale di giovani designer del Master biennale in Transportation Design IED Torino, progetto che negli ultimi mesi è stato finalizzato seguendo i processi come in un design centre automotive. Ai car designer IED è stato chiesto di progettare un veicolo fun and functional, in grado di conciliare praticità e divertimento per i due passeggeri. Il punto di partenza è stato lo storico dune buggy. Dopo mesi di lavoro intenso ha preso forma la Hyundai Kite, che racchiude due veicoli in uno, un dune buggy che diventa jet-ski monoposto, un veicolo 'libero' che corre su terra e acqua e che porta il nome dell'aria. Kite (lunghezza 3745mm - larghezza 2235mm - altezza 1455mm - interasse 2580mm) è costituito da una vasca monoscocca, frutto del disegno che parte simultaneamente sia dagli interni che dagli esterni del veicolo, che è anche elemento strutturale e meccanico della concept. Le linee sono pensate per restituire una idea di galleggiamento. Il linguaggio formale si è evoluto eliminando le barriere fra interno, esterno e fra gli elementi che li definiscono, come portiere, montanti, tetto e parabrezza.



La propulsione di entrambi i moduli (dune buggy e jet-ski) è elettrica: per quello terrestre sono previsti quattro motori brushless nelle ruote, mentre per il jet-ski la propulsione avviene tramite sistema a turbina acqua jet. Hyundai Kite è stata progettata all'interno di IED mobility lab, laboratorio di innovazione e sviluppo transdisciplinare legato ai temi della mobilità, guidato da Luca Borgogno.



Obiettivo di IED mobility lab è allargare la visione dei giovani designer dando loro una profondità di pensiero progettuale che risponda nel migliore dei modi ai grandi cambiamenti e alle sfide che il mondo sta vivendo. Questo è il modus operandi con cui i quindici studenti del Master IED, sotto la supervisione del coordinatore Alessandro Cipolli e guidati da Nicola Danza, ex-studente IED oggi Design Manager Hyundai, hanno realizzato il progetto Kite. (ANSA).