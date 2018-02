Volvo, arriva la nuova generazione della familiare V60

ROMA - Versatile e ancora più spaziosa: in attesa di vederla a Ginevra, Volvo ha svelato in anteprima mondiale la nuova V60, erede della tradizione 'familiare' della casa di Göteborg. E la location scelta per il reveal non poteva che essere la Svezia, patria del marchio premium ma anche uno dei mercati di riferimento per Volvo. La nuova station arriverà sul mercato italiano a settembre e sarà possibile ottenerla con la formula Care by Volvo, che consente di pagare un canone mensile invece che acquistarla. La V60 condivide la piattaforma SPA (di Volvo Cars con la nuova XC60 e con quattro modelli top di gamma della Serie 90, che insieme hanno contribuito ai risultati di vendita della casa. E anche nuova V60 potrebbe inserirsi in questo scenario: in Italia la stima di vendita nell'anno pieno è di circa 3mila unità. ''La V60 è davvero il punto centrale del marchio Volvo - ha dichiarato Robin Page, senior vice president Design di Volvo Cars -. È una vettura raffinata, ben proporzionata e dalla linea gradevole, e tuttavia estremamente funzionale e versatile''. In linea con l'annuncio di Volvo Cars di voler elettrificare tutte le nuove vetture prodotte a partire dal 2019, la V60 viene proposta con due varianti di propulsore ibrido plug-in: la nuova unità ibrida plug-in benzina T6 Twin Engine con trazione integrale in grado di sviluppare una potenza complessiva di 340 CV o il sistema ibrido plug-in benzina con trazione integrale T8 Twin Engine da 390 CV.



Nella gamma di motori benzina tradizionali sono disponibili il T5 o il T6, mentre chi preferisce il diesel può scegliere fra l'unità D3 o D4. Tanti i dispositivi di sicurezza a bordo, tra cui il sistema City Safety con tecnologia Autobrake, il Pilot Assist e il Cross Traffic Alert. A bordo è disponibile l'impianto di infotainment Sensus di Volvo Cars.