Nasce Cupra, nuova marca spagnola di automobili sportive

BARCELLONA - Seat, la marca spagnola del Gruppo Volkswagen, ha annunciato la nascita del brand indipendente Cupra che - come massima espressione della sportività e della personalità dei modelli Made in Barcellona - concentrerà la sua attività su una gamma di vetture ad alte prestazioni, esclusive e destinate ad una clientela capace di entusiasmarsi alla guida di un'automobile. Cupra svilupperà in modo le proprie vetture assieme a Seat e punta a crescere in modo indipendente. Lo ha sottolineato lo stesso presidente di Seat, Luca de Meo, che - dopo avere ricordato il risultato record della Casa catalana, con 468.400 unità vendute nel 2017 - ha detto che ''Cupra rappresenta una grande opportunità per Seat, per i nostri clienti e per il business. L'intero progetto è venuto alla luce come il sogno di un gruppo di persone che cercavano un modo per conquistare un nuovo target di appassionati di motori''.

Cupra farà parte di Seat con la stessa modalità con cui il Metropolis:Lab Barcelona è completamente controllato dalla Casa costruttrice, per puntare a dimostrare la profittabilità delle 'diversificazioni' e rafforzare la posizione finanziaria di Seat. Come già accaduto a Torino, con il rilancio del brand Abarth che agisce indipendentemente rispetto a Fiat, anche Cupra rappresenterà il riferimento all'interno dell'azienda per ciò che riguarda i modelli sportivi, quelli da competizione e - in generale - il mondo degli appassionati, compresa l'organizzazione di eventi, di gare e lo sviluppo di accessori, oggettistica e abbigliamento. ''La nostra ambizione per la marca Cupra - ha detto Wayne Griffiths, vicepresidente Seat con responsabilità per vendite e marketing - è raddoppiare le vendite nei prossimi 4-5 anni'' facendo riferimento alle 10mila unità immatricolate globalmente nel 2017 ed ha ribadito che il nuovo business ''si reggerà su tre pilastri, la distribuzione, le competizioni e i prodotti'' con l'obiettivo in questo ambito di arrivare a 7 nuovi modelli. In tutta Europa il programma prevede 265 punti speciali di vendita e assistenza Cupra, il 20% dell'attuale network di concessionarie Seat, con l'avvio delle attività in Italia attraverso quattro specialisti entro il 2018. Primo modello del nuovo brand ad essere lanciato nel mercato continentale sarà il Cupra Ateca, un suv sportivo ed esclusivo con motore 2.0 TSI da 300 Cv, trazione 4Drive e cambio DSG 7 rapporti, capace di raggiungere in assenza di limiti i 245 km/h e accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,4 secondi. Successivamente Cupra lancerà l'auto da competizione TCR, preparata in funzione dei regolamenti dello omonimo campionato 2018 e utilizzata anche per gare sulle 24 ore. Ma il nuovo brand - così come fa Audi con i modelli Audi Sport e le versioni sportive RS - continuerà per il momento ad essere utilizzato anche come 'variante' ad alte prestazioni di vetture Seat. Al prossimo Salone di Ginevra verrà infatti presentata laSeat Leon Cupra R ST, caratterizzata da finiture esclusive e una meccanica al top, con motore 2.0 TSI da 300 Cv e la trazione integrale 4Drive. Entro i prossimi anni il portofolio Cupra si arricchirà di altri quattro modelli, tra cui una variante sportiva del crossover Arona con circa 220 Cv e un inedito crossover coupé quattro porte ad alte prestazioni che è stato anticipato, a livello di rendering, dal magazine tedesco Automobilwoche.