Volkswagen, il metano arriva per la prima volta su Polo

VERONA - Piccole, medie e anche premium. Parte dal gruppo Volkswagen l'ultima ondata di modelli a metano in arrivo sul mercato. Dopo Seat, Skoda e Audi (unico marchio premium nel mare magnum dei generalisti), anche Vw amplia la gamma introducendo la doppia alimentazione benzina-gas naturale - per la prima volta - anche su Polo. E così, dopo la piccola Up! e la best seller Golf, la lista delle auto Vw alimentate a metano si allarga con la media TGI equipaggiata con un motore 1.0 tre cilindri di nuova progettazione che sviluppa 90 CV da una cilindrata di 999 centimetri cubi (potenza disponibile tra 4.500 e 5.800 giri). Una scelta che strizza l'occhio alle tasche (un chilo di metano costa 0,9 euro) ma anche all'ambiente grazie alla riduzione delle emissioni di CO2 e di ossidi d'azoto nonché all'assenza totale di polveri sottili allo scarico.



Il propulsore a gas metano che arriva su Polo è capace di erogare la sua coppia massima di 160 Nm già a 1.900 giri (fino a 3.500 giri) e si avvia sempre in modalità a metano (se la riserva di gas è sufficiente). Se, nel serbatoio ad alta pressione (che offre la massima garanzia di sicurezza) la riserva di metano si esaurisce, il motore a ciclo Otto passa all'alimentazione a benzina. L'autonomia complessiva della Polo 1.0 TGI arriva a superare i 1.190 chilometri. Un fattore chiave nelle sue emissioni ridotte è la conversione ottimale del metano in gas di scarico. Esternamente Polo di sesta generazione - che nella versione a metano è in vendita a 16.600 euro (2.300 euro in più rispetto al benzina) - ricorda molto la sua sorella maggiore Golf (la cui versione a gas è in vendita promozionale allo stesso prezzo di quella a benzina), mentre all'interno il punto di forza resta la tecnologia. La strumentazione è disposta su un unico asse di visualizzazione e di comando unitamente ai sistemi di infotainment che, a eccezione della versione d'ingresso, dispongono di schermo da 8 pollici con superficie touch in vetro. Apposite interfacce digitali portano a bordo le App e i servizi online degli smartphone, che possono essere caricati sia tramite connettore sia senza cavo. La Polo TGI è disponibile nelle tre linee di allestimento Trendline, Comfortline e Highline. La versione di accesso Trendline vanta una dotazione ricca. In Italia, l'equipaggiamento di serie comprende tra gli altri cinque porte, luci diurne a LED con funzione Coming/Leaving Home, limitatore di velocità, sistema anti collisione multipla e controllo perimetrale Front Assist con funzione di frenata di emergenza City e riconoscimento dei pedoni, VW Connect e cerchi da 15''.



Ampia la possibilità di personalizzazione con tetto colorato a contrasto, tetto panoramico più grande della categoria, fari full LED, gruppi ottici posteriori a LED, allestimento estetico R-Line (in Italia, di serie su Highline), dotazioni quali il sistema Wireless Charging per smartphone (in Italia, di serie a partire da Comfortline) e una serie di sistemi di assistenza mutuati direttamente da Golf e Passat.