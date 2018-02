Si chiama Tarraco come l'antica Tarragona il nuovo suv Seat

ROMA - Si chiamerà Tarraco il terzo suv della gamma Seat. Lo hanno scelto 51.903 fan del marchio spagnolo del Gruppo Volkswagen, il 35,52% dei 146.124 partecipanti - provenienti da 134 Paesi - all'ultima fase dell'iniziativa #SEATseekingName. Il nome Tarraco che identificava in passato l'attuale Tarragona - il più antico insediamento romano della penisola iberica e fu la capitale dell'Hispania durante l'Impero Romano - si è posizionato in testa alla classifica, davanti ad vila, votato da 41.993 partecipanti (28,74%), ad Aranda con 39.321 voti (26,91%) e ad Alboran che ha raccolto 12.907 consensi (8,83%).



Tarraco è il primo nome di un modello Seat scelto dal pubblico e il quattordicesimo luogo spagnolo associato a un'auto del marchio. Nella storia di Seat il primo nome legato alla toponimia spagnola è quello di Ronda che risale al 1982. Da allora, ne sono nati altri 12: Ibiza, Malaga, Marbella, Toledo, Inca, Alhambra, Cordoba, Arosa, Leon, Altea e le due più recenti, Ateca e Arona.



Con l'arrivo del suv Tarraco - che sarà commercializzato alla fine dell'anno - la Casa automobilistica spagnola conclude la più grande offensiva di prodotto di sempre e completa la propria famiglia di suv e crossover, di cui fanno parte già la Ateca e la Arona. Tarraco è un modello di grandi dimensioni, che sarà disponibile anche in versione 7 posti.