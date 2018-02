Vw svela concept Vizzion, con guida autonoma e senza volante

ROMA - La Volkswagen Vizzion, quarto esercizio di stile della famiglia di concept car elettriche I.D., sarà esposta in premiere mondiale al Salone di Ginevra a marzo. La Casa tedesca ha accompagnato l'annuncio del debutto del suo nuovo studio, con l'anticipazione che si tratta di un veicolo a guida autonoma.



Il prototipo sfoggia linee filanti e presenta una cabina a quattro porte ad apertura a libro. Nei disegni mostrati dal Costruttore si può apprezzare l'abitacolo privo di volante, la plancia con strumentazione nascosta e la possibilità di girare le poltrone anteriori di 180 gradi, in modo da creare un vero e proprio salotto viaggiante.



Da Wolfsburg ricordano che il loro piano relativo ai veicoli a mobilità elettrica prevede il lancio di 20 modelli entro il 2025. In relazione alla messa in produzione dei tre precedenti concept EV della famiglia I.D., è stato comunicato che nel 2020 debutterà sul mercato la compatta elettrica I.D., seguita a brevi intervalli dal Suv I.D. Crozz e dal van I.D. Buzz. ''La I.D. Vizzion - chiarisce una nota del gruppo - è il manifesto della mobilita individuale del futuro secondo la Volkswagen. La sua trazione elettrica la rende pulita nel traffico, mentre la guida autonoma la rende sicura e molto più confortevole. Allo stesso tempo, questa concept car innovativa dimostra quanto elegante e suggestiva possa essere il design di un veicolo del futuro''. Lunga 5,11 metri, alimentata elettricamente da due motori, dotata di trazione integrale, accreditata di 225 kW di potenza massima, questa berlina del futuro può raggiungere una velocità massima di 180 km/h e percorrere sino a 665 km per pieno di energia, grazie a un pacco batterie agli ioni di litio della potenza di 111 kWh.



''Accelera, sterza e procede autonomamente nel traffico - spiegano dalla Volkswagen -, permettendo agli occupanti di sfruttare liberamente il tempo a bordo. Un assistente virtuale, con cui i passeggeri comunicano attraverso la voce e i comandi gestuali, conosce le preferenze personali dei suoi ospiti, grazie a una completa integrazione nell'ecosistema digitale, e si adatta a ciascuno di essi''.