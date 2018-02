Con nuova Ceed, Kia ora sfida la zona alta del segmento C

(di Andrea Silvuni) MONACO DI BAVIERA - La nuova generazione della Ceed, che perde l'apostrofo nel nome e guadagna in appeal estetico, contenuti e qualità esterna ed interna, segna una vera 'rivoluzione' per Kia, che aveva già dimostrato con Stinger il suo 'saper fare' nell'ambito premium. L'inedito modello di segmento C, che sarà una delle vedette del prossimo Salone di Ginevra, sposta in alto l'asticella dell'offensiva di prodotto nel mercato europeo della Casa coreana. Ora, per design, equipaggiamenti, livelli di finitura e caratteristiche tecniche, Ceed ha nel mirino i modelli di fascia più elevata, con la Golf e le sue dirette rivali 'quasi premium' e 'premium' che presidiano il segmento C. Primo modello Kia ad essere proposto con la garanzia di 7 anni già nel 2006 e arrivato con le due generazioni precedenti a quasi 2 milioni di unità, Ceed - che Kia definisce ''surprising machine'' - introduce importanti innovazioni, tra cui la guida autonoma di Livello 2, in quanto è equipaggiata (a seconda delle versioni) con una serie di sensori esterni che sono in grado di monitorare il traffico, di verificare la posizione degli altri veicoli rendendo possibili i cambi di corsia in totale sicurezza e la guida nel traffico più fluida. Il sistema di Ceed agisce su sterzo e acceleratore e controlla anche il mantenimento di corsia, rimandando attivo in un range di velocità da 0 a 130 km/h. ''Ceed è stata un fulcro della crescita costante del brand in tutta Europa per oltre un decennio, rappresentando un importante momento di svolta per Kia - ha sottolineato oggi a Monaco di Baviera Michael Cole, COO Kia Motors Europe - e la nuova generazione offre un design contemporaneo e riconoscibile e tecnologie avanzate per migliorare comfort, praticità e sicurezza. Le nuove motorizzazioni e lo schema delle sospensioni più sofisticato renderanno più piacevole e coinvolgente la guida. Ceed - ha affermato Cole - sarà una delle auto più innovative del segmento C''. Il debutto commerciale è previsto nel secondo trimestre del 2018. Progettata nel Centro Stile di Francoforte Ceed reinterpreta il carattere sportivo ed emozionante di Stinger, e propone un look più coinvolgente, sottolineato da nuove proporzioni. Più bassa, più larga e con uno sbalzo posteriore più pronunciato, la nuova Kia di segmento C propone una linea più atletica, con linee rette e decise che sostituiscono le forme arrotondate del modello precedente. Nel frontale spiccano la griglia più ampia e nuove prese d'aria, assieme alle inedite luci diurne a Led 'Ice Cube' presenti di serie. Anche di profilo Ceed è profondamente mutata grazie a linee più nette e affilate, al 'segno' della cintura più orizzontale e all'ampio montante C. Posteriormente nuova Ceed è caratterizzata dalle inedite luci a Led e da un elegante spoiler. Il nuovo modello è equipaggiato di serie con un'evoluzione delle luci diurne 'Ice cube'. All'interno Ceed si presenta con un'ergonomia più curata e una plancia dove prevalgono l'andamento orizzontale e che è dominata dal sistema di infotainment 'floating' touchscreen. Costruita sulla nuova piattaforma K2 di Kia, Ceed è più larga di 20 mm e più bassa di 23 mm. Il passo rimane invariato (2.650 mm), ma cambiano gli sbalzi: - 20 mm quello anteriore e + 20 mm quello posteriore.



Crescono anche il volume del bagagliaio (395 litri) e lo spazio per le spalle dei passeggeri posteriori. A livello di assistenza alla guida Ceed propone, oltre al Lane Following Assist, ancje l'High Beam Assist, il Driver Attention Warning, il Lane Keeping Assist e il Forward Collision Warning con Forward Collision-Avoidance Assist oltre allo Smart Cruise Control con Stop & Go, al Blind Spot Collision Warning e al Rear Cross-Traffic Collision Warning. Altra importante novità è il sistema Drive Mode Select che equipaggia Ceed consente di adattare il comportamento dell'auto con le modalità Normal e Sport. Debuttano anche i nuovi benzina T-GDi (turbo 1.0 da 120 Cv e turbo 1.4 da 140 C) oltre al diesel più virtuoso mai costruito da Kia. Si tratta del CRDi da 1.6 litri progettato per rispondere ai più severi limiti sulle emissioni Euro 6d TEMP (lo standard che prevede misurazioni degli inquinanti basate sul ciclo RDE, Real Driving Emissions) e che sarà proposto nelle versioni da 115 e 136 Cv, con valori di coppia di 280 Nm ed emissioni al di sotto dei 110 g/km misurati già con la nuova procedura di omologazione WLTP.